Власти Прикамья и прокуратура проверят 11 муниципалитетов по вопросу обеспечения жильем детей-сирот

17:30 | 23.10.2019

Первый зампред правительства Пермского края Михаил Сюткин, представители министерства строительства и прокуратуры Пермского края провели совещание с главами муниципальных образований, не исполнившими обязательства по формированию в своих территориях спецжилфонда для обеспечения жильем детей-сирот.



Сегодня в Пермском крае 11 территорий-должников, не обеспечивших своевременное строительство или закупку помещений. Это Бардымский, Карагайский, Кудымкарский, Куединский, Сивинский, Частинский муниципальные районы, Березовский, Ильинский, Чердынский городские округа, Косинский и Ординский муниципальные округа. При этом шесть муниципалитетов имеют практически нулевое исполнение по обеспечению жильем детей-сирот за два последних года. Между тем средства федерального и регионального бюджетов в виде субвенций доводились и доводятся до муниципалитетов своевременно.



«Мы неоднократно выносили данный вопрос на совет глав, проводили внутренние совещания в минстрое, выдавали предупреждения, однако ситуация не изменилась. Поэтому нами было принято решение вынести вопрос на уровень правоохранительных органов. Мы просим прокуратуру провести оценку качества выполнения должностными лицами своих обязательств, – отметил первый заместитель председателя правительства Пермского края Михаил Сюткин. – Мы требуем, чтобы территории предоставили отчет по проведенной работе и план-график обеспечения жильем на 2019 год и последующие периоды».



При этом Михаил Сюткин отметил, что особое внимание при строительстве нового жилья или закупке квартир для детей-сирот необходимо уделять качеству, наличию всех коммуникаций и объектов социальной инфраструктуры.



По итогам совещания было принято решение о проведении краевой прокуратурой проверки действий глав муниципальных районов по обеспечению жильем детей-сирот.



Напомним, в 2019 году на обеспечение жильем детей-сирот 45 муниципалитетам Пермского края были направлены средства регионального и федерального бюджетов в размере 1 млрд рублей.

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