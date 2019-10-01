Подведены итоги запроса предложений на отбор управляющей компании гостиничного комплекса в Перми

14:22 | 23.10.2019

Подведены итоги конкурсной процедуры по отбору компании для управления четырехзвездочным гостиничным комплексом международного уровня, который будет создан в результате реконструкции здания на ул. Окулова, 4, в Перми. Соответствующей требованиям документации признана заявка ООО «Азимут Хотелс Компани». Цена договора, предложенная компанией, составляет 456 млн рублей. Период действия документа – 20 лет.



Как пояснили специалисты министерства экономического развития Прикамья, гостиничная сеть «Азимут» (AZIMUT Hotels) – это сильный игрок с международным опытом, появление которого в Перми говорит о развитии не только гостиничной сферы, но и инфраструктуры для бизнеса и жизни. «Строительство отелей уровня четырех-пяти звезд не ограничивается только строительством гостиницы. Появляются целые комплексы, которые становятся центрами деловой активности города», – отметили в министерстве.



Напомним, объект незавершенного строительства по адресу: г. Пермь, ул. Окулова, 4, площадью 10,6 тыс. кв. м, передан в уставный капитал Корпорации развития Пермского края в октябре 2018 года. Выполнением инженерно-изыскательских работ и подготовкой проектно-сметной документации для реконструкции здания под гостиницу занимается НИУ «Московский энергетический институт». Завершение проектных работ запланировано на второй квартал 2020 года, ввод комплекса в эксплуатацию – на 2022 год. После реконструкции здания номерной фонд пятиэтажного гостиничного комплекса составит 201 номер.



AZIMUT Hotels – международная сеть отелей, объединяющая под своим брендом объекты в городах России, Германии, Австрии и Израиля. Сегодня в эту сеть входит 39 отелей в 31 городе России, Европы и Ближнего Востока, общий номерной фонд превышает 7 тыс. номеров.

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