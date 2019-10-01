Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Интервью

Пермь: новости дня


Главная

14:17 | 23.10.2019

Для 12 тысяч прикамцев с заболеваниями системы кровообращения закупят лекарство на 26,7 млн рублей

Власти Пермского края объявили аукцион на поставку лекарственного препарата «Тикагрелор» для дополнительного лекарственного обеспечения 12 тыс. граждан, страдающих определенными заболеваниями системы кровообращения.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 26,7 млн рублей. Средства на приобретение препарата образовались в результате экономии от предыдущих закупок лекарств для кардиологических пациентов и будут направлены из краевого бюджета. В соответствии с техническим заданием планируется закупить почти 342,4 тыс. штук в дозировке 90 мг. Подведение итогов аукциона намечено на 8 ноября 2019 года.

Как пояснил главный врач Клинического кардиологического диспансера Кирилл Прохоров, «Тикагрелор» назначается для профилактики атеротромботических событий у пациентов, которые госпитализированы в стационар с диагнозом «острый коронарный синдром» и имеют очень высокий риск развития повторного атеротромбоза.

Напомним, пилотный проект по лекарственному обеспечению пациентов, перенесших сложные операции на сердце, был запущен в Пермском крае по распоряжению губернатора Максима Решетникова в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Ранее глава Прикамья отмечал, что только по каждому десятому жителю края соблюдается предписанный стандарт лечения: «И люди зачастую сами, начав лечиться, потом бросают: чуть лучше стало – и все. Меры, которые мы принимаем, должны существенно повысить выполнение стандарта лечения и, следовательно, снизить смертность. Это и есть наша цель». Для этого из краевого бюджета направлено порядка 100 млн рублей. Уже сейчас пациенты бесплатно получают «Ацетилсалициловую кислоту», «Аторвастатин» и «Клопидогрел».

Помимо получения лекарств, пациенты в данной программе регулярно наблюдаются кардиологом и своевременно проходят обследование. Это позволяет не только уберечь больных от тяжелых последствий, но и обеспечить качественное диспансерное наблюдение.

В Пермском крае в рамках нацпроекта «Здравоохранение» активно ведется работа по снижению смертности от кардиологических заболеваний. Согласно показателям нацпроекта, к 2024 году в регионе смертность от болезней системы кровообращения должна снизиться до 510 случаев на 100 тыс. населения (на конец 2017 года этот показатель был равен 668,5 человека на 100 тыс. населения).

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

16:45 | 23.10.2019
Замруководителя свердловского СКР проведет прием граждан на западе региона

16:34 | 23.10.2019
В Екатеринбурге состоится бесплатный онкосубботник

16:10 | 23.10.2019
На Среднем Урале полиция пошла на поводу у коллекторов

15:52 | 23.10.2019
Карабаш сделают комфортнее городов-миллионников

15:38 | 23.10.2019
В Екатеринбурге начали готовиться к празднованию Нового года

15:11 | 23.10.2019
Минприроды выиграл иск у АО «Аргус СФК» почти на 11 миллионов рублей

14:51 | 23.10.2019
Новый жилищный комплекс в Карабаше достроят к концу 2020 года

14:40 | 23.10.2019
В Карпинске стартует судебный процесс над водителем, погубившим туристов с Конжаковского камня

14:22 | 23.10.2019
Подведены итоги запроса предложений на отбор управляющей компании гостиничного комплекса в Перми

14:17 | 23.10.2019
Для 12 тысяч прикамцев с заболеваниями системы кровообращения закупят лекарство на 26,7 млн рублей

14:11 | 23.10.2019
В Перми открываются городские универсальные ярмарки

14:08 | 23.10.2019
Один из главных перекрёстков на Эльмаше в Екатеринбурге ещё не открыт, но машины по нему уже едут

13:56 | 23.10.2019
Пермские школьники представят свои изобретения на выставке в Индонезии

13:51 | 23.10.2019
РМК оплатит рекультивацию бесхозного хвостохранилища под Карабашом

13:44 | 23.10.2019
В ЦПКиО Екатеринбурга отпразднуют Хэллоуин

13:33 | 23.10.2019
Эвакуировали 17 человек и спасли ребёнка: в Каменске-Уральском произошёл пожар в жилом доме

13:09 | 23.10.2019
В Екатеринбурге в стриптиз-баре задержали москвича с поддельными купюрами

13:05 | 23.10.2019
Прожиточный минимум могут понизить в Свердловской области

12:50 | 23.10.2019
Производительность карабашского завода возрастет на треть

12:47 | 23.10.2019
В Первоуральске судят бывшего банкира, обвиняемого в мошенничестве

12:26 | 23.10.2019
На Уралмаше сносят незаконное кафе, демонтажу которого противодействовали приставы

12:14 | 23.10.2019
Бюджет Перми на текущий год увеличен на 936 миллионов рублей

12:06 | 23.10.2019
Сотрудники ГИБДД разыскали мужчину, который насмерть сбил пешехода в Екатеринбурге

12:03 | 23.10.2019
Прокуратурой и администрацией Екатеринбурга организован приём горожан по вопросам обращения с коммунальными отходами

12:03 | 23.10.2019
На пленарном заседании депутаты оценили исполнение рекомендаций Пермской городской Думы

11:45 | 23.10.2019
В Екатеринбурге детские хирурги провели уникальную операцию 16-летней пациентке

11:26 | 23.10.2019
Главной темой пленарного заседания Пермской городской Думы стала транспортная реформа

11:17 | 23.10.2019
На Гайве возобновлена подача воды

11:15 | 23.10.2019
В Екатеринбурге с места ДТП госпитализировали ребенка в состоянии комы

11:14 | 23.10.2019
Число резидентов «Сколково» из Прикамья увеличилось до 14

10:55 | 23.10.2019
В Екатеринбурге произошло ДТП с участием трёх машин

10:28 | 23.10.2019
Возле Главпочтамта в Екатеринбурге вновь появится водный фонтан

09:59 | 23.10.2019
«Уралкалий» подтвердил успешное размещение еврооблигаций

09:51 | 23.10.2019
В ресторане Екатеринбурга ребёнок чуть не лишился глаза

09:35 | 23.10.2019
От сильного удара автомобиль перевернулся: в Берёзовском произошло ДТП

09:23 | 23.10.2019
В Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга вырубят часть деревьев





Мы в соцсетях



Архив
«    Октябрь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 