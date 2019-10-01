Для 12 тысяч прикамцев с заболеваниями системы кровообращения закупят лекарство на 26,7 млн рублей

14:17 | 23.10.2019

Власти Пермского края объявили аукцион на поставку лекарственного препарата «Тикагрелор» для дополнительного лекарственного обеспечения 12 тыс. граждан, страдающих определенными заболеваниями системы кровообращения.



Начальная (максимальная) цена контракта составляет 26,7 млн рублей. Средства на приобретение препарата образовались в результате экономии от предыдущих закупок лекарств для кардиологических пациентов и будут направлены из краевого бюджета. В соответствии с техническим заданием планируется закупить почти 342,4 тыс. штук в дозировке 90 мг. Подведение итогов аукциона намечено на 8 ноября 2019 года.



Как пояснил главный врач Клинического кардиологического диспансера Кирилл Прохоров, «Тикагрелор» назначается для профилактики атеротромботических событий у пациентов, которые госпитализированы в стационар с диагнозом «острый коронарный синдром» и имеют очень высокий риск развития повторного атеротромбоза.



Напомним, пилотный проект по лекарственному обеспечению пациентов, перенесших сложные операции на сердце, был запущен в Пермском крае по распоряжению губернатора Максима Решетникова в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Ранее глава Прикамья отмечал, что только по каждому десятому жителю края соблюдается предписанный стандарт лечения: «И люди зачастую сами, начав лечиться, потом бросают: чуть лучше стало – и все. Меры, которые мы принимаем, должны существенно повысить выполнение стандарта лечения и, следовательно, снизить смертность. Это и есть наша цель». Для этого из краевого бюджета направлено порядка 100 млн рублей. Уже сейчас пациенты бесплатно получают «Ацетилсалициловую кислоту», «Аторвастатин» и «Клопидогрел».



Помимо получения лекарств, пациенты в данной программе регулярно наблюдаются кардиологом и своевременно проходят обследование. Это позволяет не только уберечь больных от тяжелых последствий, но и обеспечить качественное диспансерное наблюдение.



В Пермском крае в рамках нацпроекта «Здравоохранение» активно ведется работа по снижению смертности от кардиологических заболеваний. Согласно показателям нацпроекта, к 2024 году в регионе смертность от болезней системы кровообращения должна снизиться до 510 случаев на 100 тыс. населения (на конец 2017 года этот показатель был равен 668,5 человека на 100 тыс. населения).

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