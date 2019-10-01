На пленарном заседании депутаты оценили исполнение рекомендаций Пермской городской Думы

12:03 | 23.10.2019

По словам заместителя главы администрации города Перми, начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Лидии Королевой, на контроле находится 209 рекомендаций. Из них 60 исполнено в срок, 30 исполнено с нарушением срока, 8 не исполнено. Продолжается работа по 111 рекомендациям.



Депутаты отметили объективную позицию Лидии Королевой и рекомендовали пересмотреть этапы контроля, найти слабые места, чтобы в дальнейшем вопрос неисполненных рекомендаций не поднимался.



Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин предложил главе города Перми принять меры по соблюдению сроков и повышению качества исполнения рекомендаций Пермской городской Думы. Дмитрий Самойлов возьмет эту тему на свой контроль: «В ближайшие две недели состоится совещание, на котором разберем причины неисполнения, а также определим дальнейшие шаги».



В совещании примут участие первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, председатель комитета по вопросам градостроительства, планирования и развития территории Алексей Демкин, председатель комитета по местному самоуправлению и регламенту Наталья Рослякова, председатель комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами Сергей Богуславский, заместители главы администрации города Перми.

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