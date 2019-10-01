Пермь: новости дня
11:26 | 23.10.2019
Главной темой пленарного заседания Пермской городской Думы стала транспортная реформа
По словам Людмилы Гаджиевой, в 2019 году было приобретено 85 новых современных автобусов с низкопольными площадками, системой кондиционирования салона, наивысшего экологического класса, 20 автобусов работает на газомоторном топливе. Все автобусы оформлены в едином городском стиле. Новые контракты существенно увеличат ответственность перевозчиков и обяжут обновлять автопарк, обеспечивать безопасные перевозки. Также в новых контрактах предусмотрены штрафные санкции. В планах обновление трамвайного парка, в частности, покупка 21 трамвая, из которых 3 будут трехсекционными с возможностью двухстороннего движения.
В рамках проекта обновляется транспортная инфраструктура, порядка 690 остановочных пунктов приведено в соответствие с требованиями. Новые остановки появились в Дзержинском, Свердловском, Орджоникидзевском и Мотовилихинском районах, оборудовано 10 павильонов на ул. Уральской и Крупской. До конца года в Центральном районе появится 10 новых остановок, в Новобродовском микрорайоне – 4 павильона, на ул. Маяковского – 5. В планах реализация проекта «Умная остановка».
Людмила Гаджиева отметила, что в 2020 году доходы по транспортной отрасли составят 3,9 млрд рублей из расчета тарифа на перевозку одного пассажира автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города в сумме 26 рублей, что предусмотрено проектом нового тарифного меню. При безналичной оплате предоставляется скидка в размере 2 рублей от стоимости тарифа.
Тарифное меню дает возможность самостоятельно выбирать типы и способы оплаты проезда, разные механизмы экономии денежных средств и пользоваться правом бесплатной пересадки на всех видах общественного транспорта. Нововведением станет транспортная карта для пассажиров, которую можно приобрести на разное количество поездок. Для школьников и студентов появится безлимитный проездной билет.
Новая маршрутная сеть будет вводиться поэтапно с 1 апреля по 15 июля 2020 года.
Депутаты задали вопросы, каким образом будет осуществляться содержание остановок, когда будут организованы маршруты с учетом требований и пожеланий горожан, по какому принципу осуществляется обновление подвижного состава, как будет обеспечиваться контроль над перевозчиками и оплатой проезда, какие штрафные санкции будут применяться к недобросовестным перевозчикам. Администрация дала необходимые пояснения.
«Транспортная реформа – ключевая тема года этого года! Это коснется каждого, и поэтому к ее созданию и реализации следует подойти с умом. Реформа касается не только стоимости билета, но и качества услуг, безопасности, комфорта, и правильно, что депутатский корпус ее активно обсуждает, – отметил первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин. – Мы хотим, чтобы транспортная отрасль работала для жителей города, чтобы все были довольны. Сегодняшнее обсуждение показало, что начинать реформу рано, еще есть масса моментов, которые необходимо отрегулировать, довести до совершенства. Депутаты дают администрации возможность довести реформу, и только после нее будем говорить о тарифе».
По итогам обсуждения депутаты приняли проекты решений по тарифному меню и новому тарифу в первом чтении. Председатель комитета по экономическому развитию, депутат Пермской городской Думы Арсен Болквадзе подчеркнул, что это решение необходимо для полноценного функционирования отрасли и находится под депутатским контролем: «Депутатский корпус взял тариф и тарифное меню на контроль, администрация обязана предоставить информацию о перевозчиках, готовых к реализации проекта, подготовить обоснование стоимости тарифа, а также проработать предоставление льготы. Когда мы увидим четкую систему, где все осознают свои обязанности и готовы нести ответственность, тогда мы пойдем на второе чтение».
Поправки будут вноситься до 10 января 2020 года.
© «Вечерние ведомости»
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