Проект нового тарифа и тарифного меню в общественном транспорте Перми принят в первом чтении

17:54 | 22.10.2019

22 октября на заседании гордумы в первом чтении был рассмотрен вопрос о повышении стоимости проезда, а также внедрении тарифного меню, которое позволит пассажирам экономить свои деньги при регулярном использовании общественного транспорта.



Напомним, в сентябре депутаты гордумы одобрили методику расчета тарифа в общественном транспорте. В конце сентября по итогам заседания тарифной комиссии администрации Перми было рекомендовано вынести на обсуждение вопрос об установлении тарифа – 26 рублей за наличный расчет и 24 рубля – за безналичный. Величина была посчитана на основании решения Пермской городской Думы №7 «Об утверждении Порядка формирования регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми». Отметим, что эти цифры являются средними показателями по городам Приволжского федерального округа. Так, разовый билет за наличный расчет в Самаре сегодня составляет 28 рублей, за безналичный – 23 рубля, в Казани – 27 рублей и 25 рублей соответственно. В Нижнем Новгороде разовый билет при оплате наличными средствами стоит 28 рублей, безналичными и по пересадочному билету – 26 рублей.



Для удобства пассажиров департамент впервые разработал проект тарифного меню. Одним из нововведений станет появление проездного билета для нельготных категорий пассажиров. Предполагается, что он будет как на определенное количество поездок, так и с разным периодом действия: от одной поездки до безлимита на год. Такой вариант будет выгоден для тех, кто часто пользуется услугами общественного транспорта. Размер скидки будет дифференцироваться в зависимости от длительности периода использования проездного: максимальный размер скидки составляет около 40%.



Увеличится ассортимент для льготных категорий граждан: школьников, студентов, пенсионеров. Так, минимальное количество поездок будет составлять 30 единиц, а для школьников и студентов будут предусмотрены безлимитные проездные документы.



Отметим, что с января этого года произошло увеличение стоимости проезда во многих российских городах: Екатеринбурге, Самаре, Тюмени, Волгограде, Омске и других. При этом, с учетом протяженности Перми, средняя длина одной поездки гораздо больше, чем в перечисленных городах. Увеличение тарифа и внедрение тарифного меню в Перми планируется с 1 февраля 2020 года.



Подчеркнем, что для снятия возможных рисков до заседания гордумы эти вопросы обсуждались на заседаниях рабочей группы с депутатами и экспертами, председателями ТОС, на комитетах гордумы по экономическому развитию и социальной политике.

© «Вечерние ведомости»