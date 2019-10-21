Полпредство предложило подходы по мониторингу нацпроектов для автоматизированного контроля их исполнения

15:27 | 22.10.2019

Аппарат полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе разработал подходы по мониторингу реализации нацпроектов для создаваемой федеральной автоматизированной системы контроля их исполнения, доступной для жителей регионов. Об этом заявил заместитель полномочного представителя президента в ПФО Алексей Кузьмицкий по итогам заседания межведомственной рабочей группы при президиуме Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.



Заседание состоялось 18 октября в Москве под руководством заместителя председателя Правительства РФ Константина Чуйченко. По словам заместителя полпреда Алексея Кузьмицкого, аппарат, Минфин России, Федеральное казначейство и регионы округа провели большую аналитическую работу, результаты которой и легли в основу выработанных подходов.



«Сейчас у ряда федеральных структур действуют автоматизированные системы мониторинга по исполнению отдельных показателей нацпроектов. Свои программные продукты есть и у некоторых регионов, отдельные субъекты ведут мониторинг в ручном режиме. Такая ситуация не дает полного представления об эффективности исполнения нацпроектов, данные не систематизированы в одной цепочке «Федерация – регион – муниципалитет», – сказал Алексей Кузьмицкий.



Он также отметил: «Реализация нацпроектов и контроль ее эффективности – это общая задача для всех уровней власти, поэтому важно создать единую информационную систему мониторинга, которая отражала бы плановые и фактические объемы финансового обеспечения, анализ расходования как бюджетных, так и внебюджетных источников финансирования, ход реализации проектов, выполнение контрольных точек; которая позволила бы в режиме межведомственного взаимодействия контролировать достижение целевых показателей, видеть риски и на основе этих данных принимать управленческие решения на всех уровнях власти».



Кроме того, Алексей Кузьмицкий подчеркнул, что сегодня необходимо создать единый подход к содержанию и оформлению результатов мониторинга нацпроектов, а одним из принципов функционирования программного продукта должна стать открытость и доступность системы для граждан: «Важно, чтобы данные, которые заведены в систему, были понятны не только специалистам в этой сфере, но и всем жителям регионов. Для этого необходимо создать понятный интерфейс, чтобы, зайдя в эту систему, можно было видеть, как реализуется каждый отдельный национальный, федеральный или региональный проект».



По словам заместителя полпреда, в основе мониторинга нацпроектов должен лежать многофакторный риск-ориентированный подход. При этом предлагается применять цветовую индикацию оценки выполнения контрольных точек, мероприятий и достижения целевых показателей. «Так называемое деление на три группы риска по принципу светофора», – пояснил Алексей Кузьмицкий.

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