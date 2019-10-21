Пермь: новости дня
11:59 | 22.10.2019
Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Прикамье снизился на 10%
На текущий момент лечение антиретровирусными препаратами получают 14058 ВИЧ-инфицированных, что составляет 65,6% при целевом показателе на 2019 год не ниже 65%. На 2020 год запланировано охватить лечением 90% пациентов.
Отметим, в Прикамье регулярно проводятся акции по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ. Более 700 жителей региона смогли больше узнать о том, как живут ВИЧ-положительные люди в нашей стране, задать опытным специалистам вопросы по теме ВИЧ и СПИДа, а также пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование.
В Пермском крае для медицинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам организована трехуровневая система. Первый уровень представлен амбулаторно-поликлинической помощью врачей-инфекционистов. Второй уровень – стационарная помощь, оказываемая по ведущему профилю сопутствующей патологии. Третий уровень представляет собой специализированную помощь, которая осуществляется в Пермском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями и в его филиале в Коми-Пермяцком округе. В центре развернут дневной стационар на 25 коек с целью подбора и назначения высокоактивной антиретровирусной терапии и противовирусного лечения гепатитов В и С. Для всех пациентов проводится психолого-социальное консультирование. Более подробную информацию об этом можно найти на сайте краевого министерства здравоохранения.
Напомним, наряду с этим в Пермском крае ведется большая работа по борьбе с онкологическими и кардиологическими заболеваниями, в том числе и в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным. На прошлой неделе полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел совещание по реализации национальных проектов в регионе. Во время заседания глава Прикамья Максим Решетников рассказал о предварительных результатах реализации нацпроектов. Так, за девять месяцев 2019 года смертность в крае снизилась на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и, что важно, на 7,5% от инфарктов и на 3,7% от инсультов.
© «Вечерние ведомости»
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