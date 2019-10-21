В Прикамье на конкурс патриотических проектов к 75-летию Победы поступило 140 заявок

11:44 | 22.10.2019

В Пермском крае в преддверии 75-летия Победы завершен прием заявок на конкурс патриотических проектов для некоммерческих организаций (НКО), объявленный по инициативе губернатора Максима Решетникова.



В результате на конкурс поступило более 140 социальных проектов, посвященных 75-летию Великой Победы и направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи, от социально ориентированных НКО со всего региона. Традиционно повышенной активностью отличились организации из Перми, Пермского и Кишертского районов, городов Краснокамска, Кудымкара, Березники, Лысьвы и Александровска.



К реализации предлагаются инициативы, направленные на создание современных интерактивных форм изучения истории Великой Отечественной войны, активизацию деятельности школьных музеев, изучение роли женщин в Великой Отечественной войне, знакомство с историей пермских театральных фронтовых бригад, благоустройство памятных мест, создание региональных музейно-патриотических центров, посвященных вкладу жителей Пермского края в историю Великой Отечественной войны.



Подведение итогов конкурса запланировано на 17 декабря 2019 года. Напомним, в Пермском крае уже утвержден план юбилейных мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем более ста ключевых событий, исполнителями которых станут все госструктуры, осуществляющие деятельность в сферах культуры, спорта, молодежной политики, образования, социального развития, архивного дела и т.д. К реализации плана привлечены органы местного самоуправления, федеральные структуры, общественные организации и бизнес-сообщества.

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