На Пермском инженерно-промышленном форуме Пермский край заключил соглашения на 35 млрд рублей

11:40 | 22.10.2019

Подведены итоги V Пермского инженерно-промышленного форума, участниками мероприятий которого стали порядка 5 тыс. человек. В общей сложности на площадке форума было подписано 10 соглашений с объемом инвестиций около 35 млрд рублей. В частности, состоялось подписание трехстороннего дополнительного соглашения между правительством Пермского края, администрацией Губахи и ПАО «Метафракс». Инвестпроект предполагает строительство второй установки по производству меламина, что увеличивает объем вложений на 19,7 млрд рублей. Представители всемирной гостиничной сети Radisson Hotel Group и компании «Проспект Групп» подписали соглашение о строительстве в Перми первой пятизвездочной гостиницы Radisson. Также был подписан меморандум о сотрудничестве между правительством Пермского края и пермским предприятием СИБУРа, предполагающий возможность реализации на предприятии инвестпроекта по удлинению цепочки глубокой переработки углеводородов. Кроме того, в рамках ПИПФ был подписан документ, согласно которому в Перми создадут центр компетенций «Мицубиси Электрик» на базе Центра повышения квалификации «Становление». Наконец, губернатор Пермского края Максим Решетников и председатель совета директоров ПАО «Метафракс» Армен Гарслян подписали Дорожную карту по взаимодействию ПАО «Метафракс» и промышленного комплекса региона.



«Главный итог инженерно-промышленного форума – это то, что нам удалось собраться вместе. Ведь ПИПФ – это уникальная площадка, где в течение двух дней бизнес общается между собой и может задать любые интересующие его вопросы представителям власти. Итоговое число посетителей площадки прямо указывает на рост популярности подобных мероприятий в крае», – считает зампред правительства – министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов. Также зампред подчеркнул, что подписанные на форуме соглашения – это еще один закономерный итог развития краевой кооперации в самых различных областях промышленности, от химической отрасли до робототехники.



Пермский инженерно-промышленный форум – это площадка, дающая бизнесу «определенный трамплин для рывка, технологического и производственного», подчеркнул руководитель ITPS Леонид Тихомиров. «C появлением новых технологий и увеличением объемов данных бизнес надо «ускорять»: приводить в порядок все процессы, обеспечивать точность и доступность данных, их эффективную взаимосвязь и прозрачность. А формат форума дает возможность узнать о последних трендах в промышленной политике от федеральных экспертов, найти новых бизнес-партнеров, оценить своих конкурентов и понять, в какую сторону движется региональная промышленность», – отметил Леонид Тихомиров.



Ключевым мероприятием деловой программы стало пленарное заседание, участие в котором приняли полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров, губернатор Пермского края Максим Решетников, председатель правления ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, генеральный директор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов, директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Министерства промышленности и торговли РФ Алексей Ученов. Кроме того, в этот же день в присутствии полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова были подписаны соглашение о сотрудничестве по созданию Пермского научно-образовательного центра (НОЦ) «Рациональное недропользование» и дополнительный протокол к соглашению о сотрудничестве между Пермским краем и ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2020 год.

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