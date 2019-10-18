Спектакль – финалист окружного фестиваля «Театральное Приволжье» можно посмотреть у себя дома

15:46 | 21.10.2019

Продолжается окружной этап фестиваля «Театральное Приволжье», во время которого можно увидеть спектакли-финалисты всех участников Приволжского федерального округа. Познакомиться с лучшими школьными и студенческими постановками можно каждый вечер в 17:00 в эфире телеканала «Ветта 24», а также на сайте театральноеприволжье.рф в разделе «Финалисты». Победитель окружного фестиваля будет выявлен по результатам голосования, которое состоится в ноябре.



Сегодня, 21 октября, в эфире - детская театральная студия «Балаганчик» из Александровского района Пермского края, которая представит спектакль по пьесе современного драматурга Людмилы Духаниной «Неужели меня нет?».



Напомним, театральная студия была образована в сентябре 2007 года. Вот уже более 11 лет «Балаганчик» воспитывает на своих подмостках детей и подростков, прививая им любовь к театральному искусству, для многих ребят оно становится профессией на всю жизнь. Участникам «Балаганчика» от 4 до 18 лет. Они покоряют сердца жюри и зрителей на многих театральных смотрах: за время своего существования театром было поставлено около 20 спектаклей, он неоднократно награждался дипломами и грамотами всероссийских и краевых фестивалей и конкурсов. Например, в мае спектакль коллектива признан лучшим на международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Звезды столицы» в Москве. Это не удивительно. Именно в Яйве более 50 лет снимался культовый советский фильм «Девчата», и жители поселка с удовольствием чтут актерское наследие своей малой родины.



А сейчас коллектив стал финалистом масштабного окружного фестиваля «Театральное Приволжье», организованного по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова и посвященного Году театра в России.

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