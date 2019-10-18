Пермь: новости дня
12:01 | 21.10.2019
Неделя в Перми будет теплой
Завтра будет около 9°C; осадки прекратятся днем, к вечеру похолодает до 3°C, ночью будет чуть ниже нуля. В среду, 23 октября, столбик термометра поднимется до 4°C, в четверг будет не более 5°C. В пятницу воздух может прогреться до 8°C, ночью будет около нуля. В выходные, по предварительным прогнозам, потеплеет до 10°C.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
15:20 | 21.10.2019
В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на канализационных сетях
15:09 | 21.10.2019
Депутаты Пермской городской Думы оценили проект транспортного тарифа
15:00 | 21.10.2019
В Екатеринбурге назревает межкультурный скандал
14:25 | 21.10.2019
В Свердловской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса
14:10 | 21.10.2019
Евгений Куйвашев встретится с президентом Республики Беларусь
13:39 | 21.10.2019
На Урале сгорел магазин
13:27 | 21.10.2019
В Екатеринбурге пропал молодой человек
13:13 | 21.10.2019
На Урале осужден водитель КамАЗа, убивший семью полицейского
12:59 | 21.10.2019
В Екатеринбурге грабителя банка, убившего человека, отправили в СИЗО
12:59 | 21.10.2019
В Перми выберут победителей ежегодной премии «Тренер года»
12:49 | 21.10.2019
Власти Прикамья обеспечат современными аппаратами ИВЛ маленьких пациентов детской больницы № 13
12:36 | 21.10.2019
На Урале пожилая женщина попала под колеса поезда
12:33 | 21.10.2019
Предприятия Прикамья смогут принять участие в акселераторе от РФПИ
12:20 | 21.10.2019
на Урале сгорел жилой дом
12:11 | 21.10.2019
Украдено 23 миллиона: главврач Уральской больницы предстанет перед судом
12:10 | 21.10.2019
Новый инвестиционный проект ЛУКОЙЛа в Пермском крае позволит создать 400 рабочих мест
12:01 | 21.10.2019
Неделя в Перми будет теплой
11:44 | 21.10.2019
В Талицком городском округе сгорела баня
11:31 | 21.10.2019
ХК «Автомобилист» в Екатеринбурге встретит «Ак Барс»
11:06 | 21.10.2019
Из Екатеринбурга депортировали более 1500 мигрантов
11:03 | 21.10.2019
«Уралкалий» – обладатель премии «Хрустальная пирамида-2019»
10:42 | 21.10.2019
Ночью в Екатеринбурге эвакуировали жителей 16-этажки из-за пожара
10:15 | 21.10.2019
Екатеринбург утром встал в пробки из-за гололеда
09:59 | 21.10.2019
Мокрый снег и гололёд: прогноз погоды в Екатеринбурге на начало недели
09:31 | 21.10.2019
В ночном клубе Екатеринбурга посетитель открыл стрельбу
19:11 | 20.10.2019
На Завокзальной в Екатеринбурге горел грузовик
18:33 | 20.10.2019
Боец с Урала стал чемпионом лиги Titan FC
18:19 | 20.10.2019
В Google-картах появилась новая станция метро в Екатеринбурге
16:43 | 20.10.2019
Представились сотрудниками газовой службы: В Нижнем Тагиле ищут людей, укравших полмиллиона у пенсионерки
16:06 | 20.10.2019
Из пятиэтажки в Екатеринбурге пожарные эвакуировали 16 человек после возгорания на балконе
15:53 | 20.10.2019
На участие в третьем сезоне «Лидеров России» подали заявки более трех тысяч уральцев
14:33 | 20.10.2019
Ночью в Екатеринбурге полиция и ОМОН занимались отловом угонщиков