Неделя в Перми будет теплой

12:01 | 21.10.2019

Сейчас в столице Прикамья 3 градуса, пасмурно. Сегодня, 21 октября, в Перми будет до 6°C, дождь.



Завтра будет около 9°C; осадки прекратятся днем, к вечеру похолодает до 3°C, ночью будет чуть ниже нуля. В среду, 23 октября, столбик термометра поднимется до 4°C, в четверг будет не более 5°C. В пятницу воздух может прогреться до 8°C, ночью будет около нуля. В выходные, по предварительным прогнозам, потеплеет до 10°C.

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