«Уралкалий» – обладатель премии «Хрустальная пирамида-2019»

11:03 | 21.10.2019

«Уралкалий» стал обладателем престижной премии за достижения в области управления человеческим капиталом «Хрустальная пирамида-2019». Имена лауреатов и обладателей Гран-При были озвучены 18 октября в Москве на XX Саммите HR-директоров России и СНГ.

Традиционно победителями премии стали лучшие HR-проекты и компании, которые вносят заметный вклад в развитие и управление человеческими ресурсами. В этом году «Хрустальная пирамида» вручена в 11 номинациях. «Уралкалий» стал лауреатом впервые учреждённой номинации «Корпоративная социальная ответственность», а также лауреатом в номинациях «HR-руководитель года» и «Корпоративный университет года».

Социальный пакет «Уралкалия» – один из лучших в отрасли. Для сотрудников Группы «Уралкалий» ведётся строительство корпоративного жилья, компенсируются процентные ставки по целевым займам банков на недвижимость. Сотрудники Группы имеют право на медицинскую помощь в рамках ДМС, также им оплачиваются путёвки на санаторно-курортное лечение. Осуществляется доставка работников корпоративным транспортом до места работы, в том числе между городами Березники и Соликамск. «Уралкалий» имеет собственные спортивные объекты, внесённые во Всероссийский реестр объектов спорта, – плавательный бассейн «Дельфин», Дом спорта «Калиец», лыжную базу «Калиец». На балансе компании содержатся санаторий-профилакторий и детский оздоровительный центр.

«Уралкалий» уделяет большое внимание обучению и развитию сотрудников. Лицензия на образовательную деятельность корпоративного университета компании включает более 380 программ по разным направлениям: получение новых профессий, повышение квалификации, разряда и т.п. 43900 обучений по Группе «Уралкалий» прошло в 2018 году.

Ирина Константинова, директор по персоналу ПАО «Уралкалий», отметила:

– Корпоративная социальная ответственность важна для «Уралкалия», так как является одной из основ эффективной работы персонала компании. Нами накоплен огромный опыт в сфере HR. Мы уверены, что стабильность и развитие компании возможны с командой профессионалов, поэтому выделяем значительные средства и ресурсы на расширение возможностей для сотрудников как в области обучения и карьерного роста, так и в социальной сфере.

Добавим, что премия «Хрустальная пирамида» учреждена в 2011 году оргкомитетом Саммита HR-директоров для распространения лучшего опыта управления персоналом и привлечения внимания делового сообщества к сфере управления человеческими ресурсами, а также поощрения компаний, внедряющих передовые методы и технологии в области кадрового менеджмента.

В 2016 году «Уралкалий» стал лауреатом в номинации «Корпоративный университет года», в 2014 году победил в номинациях «HR-руководитель года», «Управление талантами» и «Корпоративная культура».

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