В Перми изменится маршрут автобуса №2

03:58 | 20.10.2019

С 21 октября изменится движение автобусного маршрута №2 «станция «Пермь-2» - станция «Пермь-1» в направлении от станции «Пермь-2».



Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, автобус №2 по направлению от станции «Пермь-2» будет следовать по улицам Ленина, Комсомольскому проспекту, Пермской, снова по Комсомольскому проспекту и Монастырской. В обратном направлении маршрут останется без изменений. Это делается для удобства пассажиров, следующих на станцию «Пермь-1» со стороны Комсомольского проспекта.



Также будет увеличено количество автобусов до 3 единиц по будням и до 2 единиц по выходным.



Пассажирам общественного транспорта необходимо быть внимательнее и заранее планировать свои поездки. С подробным расписанием, а также движением общественного транспорта в режиме онлайн можно ознакомиться на сайте МКУ «ГорТранс» http://www.map.gortransperm.ru/.

© «Вечерние ведомости»