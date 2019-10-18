Пермяки смогут ближе познакомиться с культурой Китая

03:57 | 20.10.2019

31 октября в отеле «Урал» (улица Ленина, 58) состоится открытие шестого городского форума «Пермь – Восток». В этом году форум посвящен Китаю.



Программа форума включает в себя круглые столы на тему спорта, образования, международных отношений, туризма. Также гости смогут поучаствовать в мастер-классах по китайскому языку, каллиграфии и традиционной китайской медицине, научиться проводить чайные церемонии.



Особенностью форума станет мюзикл на китайском языке по мотивам сказки «Колобок», который подготовил творческий коллектив гимназии №2.



Участие в форуме примет советник-посланник Посольства КНР в России Гун Цзяцзя, представители институтов и классов Конфуция Приволжского и Уральского федеральных округов, общественные и деловые круги Пермского края и соседних регионов.



Напомним, открытый форум «Пермь – Восток» проводится с 2012 года. Его цель - комплексное знакомство пермяков и гостей города с разнообразными аспектами жизни одной из стран Востока.



Организаторами мероприятия выступают администрация Перми, гимназия №2, Пермская городская Дума и Пермское общество дружбы с Китаем.

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