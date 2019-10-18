В Перми перенесена автобусная остановка «ЦУМ»

03:55 | 20.10.2019

В связи с капитальным ремонтом Комсомольского проспекта остановка общественного транспорта «ЦУМ» по направлению к Комсомольской площади будет временно размещаться между улицами Пермской и Екатерининской.



Как сообщили в департаменте транспорта, изменения действуют с 19 октября для автобусных маршрутов №2, 10, 14, 33, 41, 50, 60 и 68. В обратном направлении остановка «ЦУМ» остается прежней.

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