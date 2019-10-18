Пермь: новости дня
03:55 | 20.10.2019
В Перми перенесена автобусная остановка «ЦУМ»
Как сообщили в департаменте транспорта, изменения действуют с 19 октября для автобусных маршрутов №2, 10, 14, 33, 41, 50, 60 и 68. В обратном направлении остановка «ЦУМ» остается прежней.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
03:58 | 20.10.2019
В Перми изменится маршрут автобуса №2
03:57 | 20.10.2019
Пермяки смогут ближе познакомиться с культурой Китая
03:55 | 20.10.2019
В Перми перенесена автобусная остановка «ЦУМ»
21:17 | 19.10.2019
В Екатеринбурге на Бебеля водитель устроил аварию и уехал
20:55 | 19.10.2019
На Урале пропала молодая девушка
20:42 | 19.10.2019
«Урал» обыграл «Тамбов» со счетом 1:2 в рамках 13-го тура РПЛ
20:01 | 19.10.2019
В Екатеринбурге состоялось праздничное шоу «Семь Я» в честь 20-летия Уральской горно-металлургической компании
16:40 | 19.10.2019
На Ангарской в Екатеринбурге горел подземный гараж
16:21 | 19.10.2019
В Екатеринбурге открылся мемориал воинам-связистам
15:45 | 19.10.2019
В Свердловской области горел частный жилой дом
14:39 | 19.10.2019
Жители деревни в Свердловской области обратились к Путину с просьбой убрать ЛЭП возле домов
13:34 | 19.10.2019
Сегодня «Урал» сыграет с «Тамбовом»
13:01 | 19.10.2019
Один из троих подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной передал на волю признание, где взял всю вину на себя
12:35 | 19.10.2019
В Екатеринбурге началась подготовка к проекту межевания участка возле Октябрьской площади
12:13 | 19.10.2019
Подростки избили кошку палками в Екатеринбурге
11:45 | 19.10.2019
В Каменске-Уральском задержали женщину, подозреваемую в присвоении 239 тысяч рублей
11:24 | 19.10.2019
Мерзлякова о статье Куйвашева: Нам есть с кем советоваться, у кого учиться, на чье экспертное мнение ориентироваться – эти люди живут в нашей области
11:04 | 19.10.2019
В центре Екатеринбурга в ДТП погиб человек
10:09 | 19.10.2019
В Екатеринбурге 18-летний водитель насмерть сбил пешехода
09:30 | 19.10.2019
Ночью под Екатеринбургом произошло ДТП, участник которого не имел водительских прав
09:10 | 19.10.2019
Ночью в Екатеринбурге на Черкасской горел «ВАЗ»
21:39 | 18.10.2019
В Екатеринбурге во время матча эвакуировали КРК «Уралец» во время матча из-за подозрительного предмета
19:38 | 18.10.2019
Новый опрос: в Екатеринбурге могут вернуть прямые выборы мэра
19:30 | 18.10.2019
Глава Перми Дмитрий Самойлов направил в гордуму проект бюджета на 2020 год и плановый период до 2022 года
19:22 | 18.10.2019
Власти Прикамья будут развивать Пермский научно-образовательный центр совместно с ЛУКОЙЛом
18:59 | 18.10.2019
Вечером из-за снега Екатеринбург встал в пробки
18:38 | 18.10.2019
В свердловском ГУ МЧС отпраздновали 100-летие военной связи
18:13 | 18.10.2019
В Богдановиче за мошенничество при получении выплаты пенсии будут судить свердловчанина
18:07 | 18.10.2019
Бабушкина поддержала создание экспертной группы по мониторингу программы «Пятилетка развития»
17:58 | 18.10.2019
Снег и минус: прогноз погоды в Екатеринбурге на выходные