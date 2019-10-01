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19:30 | 18.10.2019

Глава Перми Дмитрий Самойлов направил в гордуму проект бюджета на 2020 год и плановый период до 2022 года

Главный финансовый документ ориентирован на реализацию нацпроектов и региональных программ: строительство дорог, школ и детских садов, спортивных объектов, расселение граждан из аварийного жилья, благоустройство города. Таким образом, растет инвестиционная составляющая бюджета.

Проект бюджета города Перми на 2020-2022 годы сформирован на основе 19 муниципальных программ. Доля программных расходов составит порядка 92%. Основные характеристики проекта бюджета имеют следующие параметры: доходы в 2020 году запланированы в объеме 37 млрд 959 млн рублей, в 2021 году – 41 млрд 005 млн рублей, в 2022 году – 40 млрд 416 млн рублей, расходы в 2020 году составляют 39 млрд 289 млн рублей, в 2021 году – 41 млрд 453 млн рублей, в 2022 году – 41 млрд 052 млн рублей. Существенно увеличивается инвестиционная составляющая бюджета – с 6,7 млрд рублей в 2019 году до 9,3 млрд рублей в 2020 году, что составляет четверть расходов городского бюджета.

Дефицит городского бюджета составляет в 2020 году 1 млрд 330 млн рублей, в 2021 году – 448 млн рублей, в 2022 году – 636 млн рублей. При этом основной объем дефицита в 2020 году в сумме 936 млн рублей будет обеспечен переходящим с 2019 года остатком средств от поступления из бюджета Пермского края компенсации при отмене ЕНВД. В ходе исполнения бюджета планируется принятие мер, направленных на обеспечение сбалансированности бюджета города без привлечения заемных средств.

Бюджет Перми нового цикла характеризуется устойчивостью и сбалансированностью, увеличением расходов социального характера. Предусмотрен комплекс мероприятий, которые призваны обеспечить развитие города, как в части городского хозяйства, так и в социальной сфере. Это стало возможным благодаря серьезному софинансированию из вышестоящих бюджетов. Существенно увеличена поддержка бюджета города из федерального и регионального бюджетов – с 15 млрд рублей в текущем году до 17 млрд рублей в 2020 году.

- Конечно, самое главное – социальная направленность бюджета. В этом полностью сохраняется преемственность с предыдущим периодом. Мы продолжаем серьезно работать с инвестиционными расходами, бюджетом развития. Будем строить новые школы и детские сады за счет софинансирования из федерального и краевого бюджетов и по соглашениям с застройщиками. Продолжим практику строительства бассейнов – еще 2 планируются к проектированию и вводу в эксплуатацию. Кроме того, наращиваются объемы дорожного ремонта и строительства. Важный момент: комплексное благоустройство индивидуального жилого сектора – на развитие территории частного сектора в 2020-2022 годах в проекте бюджета предусмотрено 100 млн рублей ежегодно. Социальная направленность бюджета не только в капитальных вложениях, но и в текущих расходах – будем предоставлять денежные выплаты взамен земельных участков многодетным семьям и синхронно вместе с краевым правительством в 2020 году увеличиваем в 2 раза расходы на программу «Молодая семья», - отметил глава Перми Дмитрий Самойлов.

В сфере развития инфраструктуры планируется реализовать такие дорожные объекты, как завершение реконструкции улиц Героев Хасана и Революции, реконструкция улицы Карпинского, улицы Маршала Жукова, улицы Плеханова, площади Восстания, строительство улицы Крисанова.

В 2020-2022 годах в городе планируется строительство 4 детских садов – в Мотовилихинском, Кировском и 2 сада в Дзержинском районах, строительство новых корпусов гимназии №3 и школы по улице Юнг Прикамья, 3. Запланирована реконструкция зданий 4 школ – №93, №22, гимназии №17 и школы, расположенной по улице Целинной, 15.

Кроме того, планируется реконструкция здания Дворца молодежи. В городе появится ряд спортивных объектов – бассейн по улице Гашкова, спортивный комплекс с бассейном по улице Шпальной, физкультурно-спортивный центр по улице Академика Веденеева, лыжероллерная трасса, будет реконструирован манеж «Спартак».

На предоставление многодетным семьям единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка из бюджета города в 2020-2021 годах планируется направить 50 млн рублей ежегодно. В 2020 году на 20 млн рублей увеличены средства на обеспечение жильем молодых семей.

За счет средств городского бюджета запланировано благоустройство эспланады, скверов и парков, также предусмотрены средства на строительство объектов на территории экстрим-парка, строительство спортивных площадок при школах.

- Бюджет внесен в срок и в соответствии с планом. Это проектно-ориентированный документ, направленный на результат, приоритетом по-прежнему остаются социальные обязательства. Учтены национальные проекты, инициативы губернатора и мнения депутатов. Я очень надеюсь, что рост бюджета позволит ускорить исполнение обязательств, которых ждут от нас горожане, - отметил председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.

Публичные слушания по проекту бюджета города на 2020-2022 годы пройдут 7 ноября в 18:00 в Центральной городской библиотеке им. Пушкина по адресу: улица Петропавловская, 25.

© «Вечерние ведомости»

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