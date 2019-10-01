Власти Прикамья будут развивать Пермский научно-образовательный центр совместно с ЛУКОЙЛом

19:22 | 18.10.2019

18 октября между Пермским краем и ПАО «ЛУКОЙЛ» было подписано соглашение о сотрудничестве по созданию Пермского научно-образовательного центра (НОЦ) «Рациональное недропользование», а также дополнительный протокол к соглашению о сотрудничестве между Пермским краем и ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2020 год. Подписи под документами в присутствии полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова поставили губернатор Пермского края Максим Решетников и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.



Целью соглашения является объединение главных научных и образовательных структур региона для запуска проектов в сфере рационального недропользования, а также экономическое, научно-техническое и технологическое развитие в совокупности с созданием организационных и материальных условий для совершенствования экономической и социальной инфраструктуры Пермского края.



В рамках соглашения, в частности, предусмотрено промышленное освоение и вывод на российский и мировой рынки новых видов продуктов и технологий, создание усовершенствованной системы подготовки высококвалифицированных научных и производственных кадров, разработка актуальных образовательных программ.



Глава Прикамья Максим Решетников напомнил, что Пермский НОЦ работает по семи направлениям, и по всем этим направлениям на сегодняшний день уже созданы рабочие группы. Они приступили к выработке основных проектов и технологий, на которых надо в ближайшие годы сосредоточиться. Сейчас, по словам губернатора, ключевой задачей является перевод работы по этим направлениям в практическую плоскость. «Конечно, здесь лидерами являются направления, связанные с нефтью. Потому что здесь есть у нас мощнейший заказчик, который предъявляет очень высокие требования. Это компания «ЛУКОЙЛ». Именно на основе ее потребностей мы формируем программу этих проектов. Ту модель, которую мы сейчас отрабатываем по «нефтянке», начнем следом тиражировать по всем остальным направлениям. Параллельно с этим мы формируем экспертные советы», – рассказал Максим Решетников.



По словам Вагита Алекперова, у ЛУКОЙЛа и Пермского края сложились очень конструктивные отношения. «Это позволяет компании и развиваться, и реализовывать совместные социальные проекты. Мы уже приступили к строительству крупной электростанции на севере края, которая будет обеспечивать электроэнергией не только наши месторождения, но и население региона», – отметил президент компании. Рассказывая о том, почему ЛУКОЙЛ принял решение участвовать в развитии Пермского научно-образовательного центра, Вагит Алекперов указал, что в первую очередь это связано с необходимостью взращивать квалифицированные кадры.



Напомним, в конце августа Максим Решетников представил концепцию Пермского НОЦ «Рациональное недропользование» на первом заседании Совета научно-образовательных центров. По итогам презентаций пяти пилотных центров вице-премьер России Татьяна Голикова отметила перспективность Пермского научно-образовательного центра.



О создании НОЦ «Рациональное недропользование» в Пермском крае впервые сообщил президент РФ Владимир Путин в своем Послании к Федеральному Собранию РФ. Тогда он отметил, что в трех из пяти регионов, в частности, в Прикамье, Белгородской и Тюменской областях, пилотные центры уже находятся в высокой степени готовности. До конца текущего года центры будут созданы также в Кемеровской и Нижегородской областях.



Пермский НОЦ «Рациональное недропользование» будет работать по семи направлениям. Это твердые полезные ископаемые, углеводороды, химические технологии, энергетическое машиностроение, новые материалы и вещества, экология и безопасность, цифровизация и роботизация.



В состав научно-образовательного центра войдет 105 лабораторий и кафедр, и не только российских, но и зарубежных, будет привлечено почти 700 исследователей. Кроме того, в нем будет работать свыше 5 тыс. инженеров отраслевых институтов и технологических компаний со всей России. Партнерами центра станут более 50 крупнейших российских, в том числе пермских, и зарубежных предприятий, где занято порядка 98 тыс. специалистов.



Для развития научно-образовательного центра в регионе также планируется создание новой инфраструктуры, центров компетенций, центров управления интеллектуальной собственностью и форсайт-центров для эффективного прогнозирования и управления планом стратегических исследований и разработок. Все они будут размещены в одном районе, который станет своего рода научным городом в Перми. Там же расположится и многофункциональный студенческий городок на 6 тыс. человек.

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