Игорю Комарову рассказали о разработках промышленных предприятий Прикамья

19:15 | 18.10.2019

Сегодня, 18 октября, V Пермский инженерно-промышленный форум посетили полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров и генеральный директор ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов. Совместно с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым они ознакомились с экспозицией форума – разработками и продукцией, представленными 23 компаниями Пермского края.



Научно-производственное предприятие «ТИК» разрабатывает и производит системы вибродиагностики промышленного оборудования. Вибрация – такой же показатель «здоровья» для машины, как температура для человека. Как рассказал специалист по продвижению ООО «НПП «ТИК» Арнольд Пушкарев, на выставке компания представляет новую разработку – самообучаемую систему вибродиагностики, которая позволяет не только определять состояние промышленного оборудования и наличие в нем дефектов, но и прогнозировать их появление благодаря нейросетям. «Нейросеть контролирует ряд параметров и характеристик оборудования, анализирует совокупность факторов и на основе этих данных определяет дефекты, причем не только существующие, но и те, которые могут появиться со временем. Это так называемая предиктивная диагностика», – пояснил Арнольд Пушкарев. По словам разработчиков системы, она может применяться на любых промышленных предприятиях, в том числе и нефтедобывающих.



Также полпреду президента РФ в ПФО Игорю Комарову и генеральному директору ЛУКОЙЛа Вагиту Алекперову представили малоэмиссионную камеру сгорания (МЭКС) производства «ОДК-Авиадвигатель». МЭКС позволяет снижать температуру горения без использования воды, тем самым уменьшая выбросы вредных веществ в атмосферу. На предприятии отмечают, что некоторые из представленных решений пока не применялись ни в авиационном, ни в промышленном двигателестроении России. Напомним, в рамках реализации нацпроекта «Экология», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, выбросы вредных веществ в атмосферу к концу 2024 года должны сократиться на 20%.



По словам управляющего директора – генерального конструктора «ОДК-Авиадвигатель» Александра Иноземцева, защита окружающей среды как тренд мировой экономики актуализировала требования снижения эмиссии оксидов азота и оксидов углерода в атмосферу при работе газотурбинных двигателей. «С этой целью специалисты АО «ОДК-Авиадвигатель» разрабатывают малоэмиссионную камеру сгорания для газотурбинных установок мощностью 16 и 25 МВт, работающих на природном газе», – отметил он.



Кроме того, на форуме демонстрировалась новая разработка ООО «НПП «Стэлспроммаш» – шаровой кран с уплотнением «металл по металлу», созданный специально для опытно-промышленных испытаний предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК), а также полиэтиленовая армированная труба ANACONDA для строительства подземных трубопроводов, газопроводов и нефтепроводов. Как утверждает производитель – ООО «Технология композитов», данные трубы имеют ряд преимуществ перед металлическими, которые традиционно используются в промышленности. В частности, они устойчивы к коррозии, более гибки, быстрее монтируются, обладают стабильной формой и небольшим весом. Это позволяет монтировать их вручную, без применения тяжелой техники.



Также на выставке представили интерактивную карту объектов предприятий – мобильное приложение, содержащее наглядную информацию с географией поставок продукции предприятий Пермского края на объекты ТЭК, в том числе предприятия «ЛУКОЙЛа», а также сведения по объемам производства продукции. В общей сложности карта включает предприятия, расположенные более чем в 80 регионах страны. При этом по каждому объекту предусмотрена информация о пермских поставщиках, объемах поставок за последние три года, а также 3D-модели оборудования. Предполагается, что такая форма презентации может быть использована и для других корпораций и отраслей.

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