До 2025 года РЖД планирует увеличить железнодорожную погрузку продукции предприятий Верхнекамья почти на 60%

14:51 | 18.10.2019

17 октября в рамках расширенного заседания Совета директоров промышленных предприятий при губернаторе Пермского края на V Пермском инженерно-промышленном форуме руководители Свердловской железной дороги (СвЖД) и промышленных предприятий края обсудили вопросы взаимодействия в сфере грузовых перевозок.



Как отметил губернатор Максим Решетников, неслучайно, что развитие железнодорожной структуры – это сегодня первый вопрос в повестке совещания. «В Пермском крае запланирована реализация 78 инвестиционных проектов в промышленности с общим объемом вложений порядка 1,5 трлн рублей. Треть этих проектов напрямую зависит от того, как будет развиваться железная дорога и будут ли объемы производимой продукции вывезены из края», – подчеркнул глава Прикамья и поблагодарил руководство и весь коллектив ОАО «РЖД» за плодотворное сотрудничество.



В своем докладе заместитель начальника СвЖД Артем Панов подчеркнул, что для Свердловской магистрали площадка форума – это не только возможность продвижения разработок компании, направленных на развитие железнодорожного транспорта, но и поиск новых принципов транспортного обслуживания предприятий края. «В 2019 году планируем перевезти 45,4 млн тонн грузов. Такую планку мы не брали с 1992 года», – сообщил он.



По словам Артема Панова, по одному из основных проектов инвестиционной программы ОАО «РЖД» в Пермском крае – развитию направления Соликамск – Пермь – в 2019 году будет завершено проектирование. В следующем году, в рамках первого этапа, начнется реконструкция 12 станций и строительство двух тяговых подстанций. На втором этапе предусмотрена модернизация четырех станций, строительство трех разъездов и 17 км вторых главных путей. Общие инвестиции до 2025 года составят 13,7 млрд рублей. Реализация проекта позволит вывезти перспективные объемы грузов предприятий Березниковско-Соликамского узла, которые в 2025 году составят порядка 30 млн тонн (+59% к 2019 году).



Существенную роль в развитии промышленности региона играет реализация специальных инвестиционных контрактов. Всего в Пермском крае их заключено 17, четыре – с ПАО «Уралкалий». По словам генерального директора «Уралкалия» Дмитрия Осипова, сейчас компания производит 11-12 млн тонн калия в год, обеспечивает 20 млн тонн грузоперевозок – половину всего объема в Пермском крае, а потому сильно зависит от «Российских железных дорог». «Наше сотрудничество развивается очень позитивно. Мы благодарны за то, что большое внимание РЖД уделяют развитию железнодорожных перевозок Соликамск – Пермь, потому что объемы нашего производства растут и единственный способ отгружать продукцию – железная дорога, – отметил Дмитрий Осипов. – В наших планах увеличить производство. У нас четыре специнвестконтракта, мы инвестируем сотни миллионов в производство. К 2025 году предприятие планирует увеличить производство до 15 млн тонн, так что для нас крайне важна синхронизация с планами по развитию железнодорожной инфраструктуры».



Артем Панов отметил, что глубина проработки инфраструктурных проектов в Пермском регионе СвЖД – одна из самых серьезных на сети. Это является основой для обеспечения своевременного вывоза продукции предприятий края. В 2019 году инвестиции в развитие Прикамья составят 7,2 млрд рублей (на 89% выше уровня прошлого года).

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