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11:53 | 18.10.2019

Игорь Комаров провел совещание по реализации нацпроектов в Пермском крае

В четверг, 17 октября, в Перми полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров провел совещание по реализации национальных проектов в Прикамье. Участие в нем приняли представители аппарата полномочного представителя, главный федеральный инспектор Пермского края Сергей Половников, губернатор Пермского края Максим Решетников, представители краевых властей и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.

В своем приветственном слове Игорь Комаров отметил, что нацпроекты в Пермском крае реализуются на системной основе: «Мы видим, что есть вопросы, но они рабочие. Я надеюсь, что поручения, которые были даны президентом России Владимиром Владимировичем Путиным по реализации национальных проектов, в целом будут успешно выполнены. Мы обсуждали и мероприятия, которые могут повысить эффективность нацпроектов. Если брать, например, нацпроект «Здравоохранение», то это не только показатели по введению оборудования и создание новых медицинских учреждений, но и таргетирование основных групп населения, снижение рисков заболеваний, правильное соотношение финансирования, диспансеризация. Правительство края самостоятельно разрабатывает мероприятия, которые могли бы повысить эффективность нацпроектов, и это положительный момент».

Губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркнул, что регион активно включился в реализацию нацпроектов и получил существенную финансовую поддержку: с 2019 по 2024 год на реализацию нацпроектов в Прикамье запланировано направить 46,3 млрд рублей из федерального бюджета и 12,8 млрд – из краевого.

«Нацпроекты – это возможность решить те проблемы, которые были накоплены годами. В первую очередь это вопросы здравоохранения: увеличение продолжительности жизни, обновление лечебной базы по онкологии, по сердечно-сосудистым заболеваниям, серьезные изменения первичного звена медицинской помощи – с учетом последних поручений президента для нас открываются дополнительные возможности. Нацпроекты – это возможность решить вопросы по аварийному жилищному фонду. Мы третьи в стране по объемам накопленной «аварийки», и вместе с теми проектами, которые у нас были запущены, это возможность решить вопросы. Также это возможности по безопасным и качественным дорогам, демографии, строительству садиков, школ», – отметил Максим Решетников.

В своем выступлении глава Прикамья рассказал о предварительных результатах работы, проводимой в рамках нацпроектов. В частности, с этого года в крае стартовали программы по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями: во всех территориях открыты кабинеты первичного выявления патологий, настроена система онко- и кардионастороженности. По факту кабинеты начали функционировать только во второй половине года, но показатели уже начали сдвигаться. За девять месяцев 2019 года смертность в крае снизилась на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и что важно – на 7,5% от инфарктов и на 3,7% от инсультов. Стартовали программы по лекарствам. В первый послеоперационный год пациентам бесплатно выдаются кардиопрепараты. Сейчас услугой пользуется уже 3 тыс. человек. При этом аналогичный проект запустят в следующем году на уровне федерации. Главное отличие – в сроке выдачи препаратов: программа Минздрава РФ рассчитана на два года.

Большая работа в крае ведется по строительству детских садов. В прошлом году в Прикамье было введено четыре новых детских сада, до конца этого года в общей сложности планируется ввести девять детских садов.

Еще одно важное направление работы в Пермском крае – ликвидация аварийного жилья. Важно отметить, что плановый показатель, установленный президентом России краю на 2019 год, уже выполнен на 310%. Этого удалось достичь благодаря синхронизации национального проекта «Жилье и городская среда» и региональной программы. В 2019 году планируется расселить около 90 тыс. кв. м аварийного жилья, с 2020 по 2021 год – более 130 тыс. кв. м.

© «Вечерние ведомости»

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