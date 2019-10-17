В выходные в Перми будет холодно

11:17 | 18.10.2019

Сейчас в столице Прикамья 2 градуса, пасмурно. Сегодня, 18 октября, днем в Перми будет около 2°C, осадки маловероятны; ночью – до -4°C.



Завтра ожидается ясная погода, при этом столбик термометра может не подняться выше нуля. В воскресенье, 20 октября, будет переменная облачность, воздух прогреется до 3°C. В понедельник, по предварительным прогнозам, потеплеет, пойдет дождь.

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