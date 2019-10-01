Пермь: новости дня
20:14 | 17.10.2019
Алексей Кузьмицкий оценил реализацию нацпроекта «Здравоохранение» и развитие IT-кластера Пермского края
«Реализация национального проекта «Здравоохранение» ведется на системной основе, есть хорошие достижения по развитию IT-кластера, важно эту работу продолжить, повысить ее эффективность, для того чтобы обеспечить новое качество жизни людей, реальные позитивные изменения для каждой семьи», - сказал Алексей Кузьмицкий.
В ходе посещения регионального кардиологического диспансера, участвующего в реализации нацпроекта «Здравоохранение», заместитель полпреда подчеркнул, что в зоне особого внимания региона должно быть исполнение мероприятий по переоснащению медицинским оборудованием сосудистых центров и отделений, достижение целевых показателей снижения смертности от болезней сердечно-сосудистой системы.
Также, по словам Алексея Кузьмицкого, необходимо сосредоточиться на решении проблем, связанных с доступностью первичной медико-санитарной помощи жителям отдаленных и малочисленных населенных пунктов, приобретению передвижных медицинских комплексов и освоению средств федерального бюджета, выделенных на данные цели.
Отдельное внимание заместитель полпреда уделил вопросам развития IT-кластера и цифровых технологий Пермского края. Алексей Кузьмицкий ознакомился с работой национального оператора информационно-коммуникационных услуг в России АО «Эр-телеком», включенного в реализацию нацпроекта «Цифровая экономика». Заместителю полпреда рассказали о стратегическом развитии компании и ее достижениях по цифровизации Пермского края и страны в целом.
«Цифровая повестка становится неотъемлемой частью, обеспечивающей развитие всех отраслей социальной сферы и доступности услуг. Важно, чтобы те результаты, которые уже есть в Пермском крае, получили свое поступательное развитие. Необходимо работать над устранением «цифрового неравенства», чтобы жители отдаленных районов области в полном объеме могли использовать цифровые технологии», - пояснил Алексей Кузьмицкий.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
20:46 | 17.10.2019
В Екатеринбурге покажут спектакль про Аллу Пугачеву
20:20 | 17.10.2019
Убийцы екатеринбурженки Ксении Каторгиной проведут в СИЗО два месяца
20:14 | 17.10.2019
Алексей Кузьмицкий оценил реализацию нацпроекта «Здравоохранение» и развитие IT-кластера Пермского края
19:55 | 17.10.2019
В Екатеринбурге открылся центр профилактики повторных переломов
19:23 | 17.10.2019
Сильный снег и гололедица: свердловчан предупреждают об ухудшении погоды
18:55 | 17.10.2019
Игорь Володин предложил ввести «пятидневку» в екатеринбургских школах
18:32 | 17.10.2019
Жители столицы Урала смогут пройти тест на ВИЧ в любом районе города
18:10 | 17.10.2019
Дети из свердловского села наконец смогут ездить в школу
17:53 | 17.10.2019
Строительство Северного обхода Перми планируется начать в 2021 году
17:41 | 17.10.2019
В одной из квартир Екатеринбурга случился пожар
17:28 | 17.10.2019
Торговые центры Екатеринбурга уклоняются от налогов?
17:18 | 17.10.2019
«Пермская сетевая компания» скорректирует начисления платежей в беззаявительном порядке
17:03 | 17.10.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на встречу семейного клуба
16:55 | 17.10.2019
Администрации районов Перми и городская прокуратура усилят работу по борьбе с граффити на фасадах зданий
16:48 | 17.10.2019
С 2020 года пермякам в МФЦ будет помогать человекоподобный робот
16:47 | 17.10.2019
В поселке Аять сгорела баня
16:29 | 17.10.2019
Разбой, убийство и грабеж: в Екатеринбурге осудили опасного преступника
16:04 | 17.10.2019
Глава свердловской полиции отчитал полицейских Заречного
15:28 | 17.10.2019
В Свердловской области заблокированы интернет-магазины с запрещенным оборудованием
14:59 | 17.10.2019
Жители Свердловской области выиграли 90 миллионов рублей
14:30 | 17.10.2019
Сплошные нарушения: в Екатеринбурге закрыли прачечную
14:07 | 17.10.2019
Пермякам напоминают о необходимости сменить шины на зимние
14:01 | 17.10.2019
Участниками деловой программы ПИПФ станут более тысячи человек
13:48 | 17.10.2019
В Екатеринбурге судят убийц Ксении Каторгиной
13:30 | 17.10.2019
ХК «Автомобилист» в Екатеринбурге проведёт встречу с «Авангардом»
13:18 | 17.10.2019
Для 6,5 тысячи жителей села Гамово в рамках нацпроекта благоустроена центральная площадь
13:14 | 17.10.2019
Горнолыжный курорт в Чусовом вошел в топ-10 России
13:10 | 17.10.2019
С 19 октября по выходным в Перми будет временно изменено движение общественного транспорта по улице Героев Хасана
13:07 | 17.10.2019
В Екатеринбурге на Северном автовокзале появятся рейсы до Тюмени и Уфы
13:01 | 17.10.2019
Региональный производитель противогололедных материалов представит инновационную продукцию в рамках ПИПФ
12:44 | 17.10.2019
За десять дней на конкурс «Лидеры России-2020» поступило почти 1,5 тысячи заявок от жителей Прикамья