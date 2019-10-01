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20:14 | 17.10.2019

Алексей Кузьмицкий оценил реализацию нацпроекта «Здравоохранение» и развитие IT-кластера Пермского края

В Пермском крае ведется поступательная работа по реализации нацпроекта «Здравоохранение» и развитию IT-кластера. Об этом заявил заместитель полномочного представителя Алексей Кузьмицкий в рамках рабочей поездки в Пермский край сегодня, 17 октября.

«Реализация национального проекта «Здравоохранение» ведется на системной основе, есть хорошие достижения по развитию IT-кластера, важно эту работу продолжить, повысить ее эффективность, для того чтобы обеспечить новое качество жизни людей, реальные позитивные изменения для каждой семьи», - сказал Алексей Кузьмицкий.

В ходе посещения регионального кардиологического диспансера, участвующего в реализации нацпроекта «Здравоохранение», заместитель полпреда подчеркнул, что в зоне особого внимания региона должно быть исполнение мероприятий по переоснащению медицинским оборудованием сосудистых центров и отделений, достижение целевых показателей снижения смертности от болезней сердечно-сосудистой системы.

Также, по словам Алексея Кузьмицкого, необходимо сосредоточиться на решении проблем, связанных с доступностью первичной медико-санитарной помощи жителям отдаленных и малочисленных населенных пунктов, приобретению передвижных медицинских комплексов и освоению средств федерального бюджета, выделенных на данные цели.

Отдельное внимание заместитель полпреда уделил вопросам развития IT-кластера и цифровых технологий Пермского края. Алексей Кузьмицкий ознакомился с работой национального оператора информационно-коммуникационных услуг в России АО «Эр-телеком», включенного в реализацию нацпроекта «Цифровая экономика». Заместителю полпреда рассказали о стратегическом развитии компании и ее достижениях по цифровизации Пермского края и страны в целом.

«Цифровая повестка становится неотъемлемой частью, обеспечивающей развитие всех отраслей социальной сферы и доступности услуг. Важно, чтобы те результаты, которые уже есть в Пермском крае, получили свое поступательное развитие. Необходимо работать над устранением «цифрового неравенства», чтобы жители отдаленных районов области в полном объеме могли использовать цифровые технологии», - пояснил Алексей Кузьмицкий.

© «Вечерние ведомости»

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