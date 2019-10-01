Строительство Северного обхода Перми планируется начать в 2021 году

17:53 | 17.10.2019

Сегодня, 17 октября, на Совете директоров промышленных предприятий при губернаторе Пермского края на V Пермском инженерно-промышленном форуме заместитель начальника Свердловской железной дороги (СвЖД) Артем Панов озвучил сроки проектирования Северного железнодорожного обхода Перми.



Ранее на совещании с заместителем генерального директора ОАО «РЖД» Андреем Макаровым губернатор Максим Решетников отметил, что выбранный вариант размещения обхода не ущемляет интересы жителей: по потенциальному месту его размещения нет садово-дачных кооперативов и населенных пунктов. «Есть все шансы реализовать этот проект к 2023 году», – подчеркнул глава Прикамья. По словам губернатора, строительство обхода важно для развития грузоперевозок и экономики региона в целом, потому что крупные промышленные предприятия Березниковско-Соликамского и формирующегося Губахинского промузлов смогут активно наращивать производство.



Как указал в своем выступлении Артем Панов, строительство обхода – важный для РЖД инвестиционный проект. «В настоящее время выбран вариант прохождения трассы в районе станций Балмошная (на левом берегу) и Кабельная (на правом берегу реки Камы). Общая длина участка – 4,65 км, в том числе мостовой переход 2,4 км. Известно, что проектирование и прохождение государственной экспертизы намечено на 2019–2020 годы, строительство объекта начнется в 2021 году. Реализация проекта позволит обеспечить гарантированный пропуск грузовых поездов углеуральского и чусовского направлений в обход плотины Камской ГЭС. Также по вновь строящейся инфраструктуре будет организовано пассажирское движение», – обозначил замначальника СвЖД. Отметим, Северный железнодорожный обход станет, по сути, новым мостом.



V Пермский инженерно-промышленный форум продолжит работу завтра. Ключевым событием второго дня станет пленарное заседание, участие в котором примет полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

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