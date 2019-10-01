«Пермская сетевая компания» скорректирует начисления платежей в беззаявительном порядке

17:18 | 17.10.2019

ООО «Пермская сетевая компания» скорректирует начисление платежей за теплоэнергию для клиентов – физических лиц в беззаявительном порядке. Мероприятия проводятся в соответствии с постановлением министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края № 66-т от 30.09.2019 года.



Жителям Перми нет необходимости приходить в офис энергокомпании. Клиентам, добросовестно оплатившим тепловую энергию по ранее действующим тарифам, переплата за 2017 и 2018 годы будет зачтена автоматически в счет будущих платежей.



Перерасчет клиенты «Пермской сетевой компании» увидят в квитанции за октябрь, которая поступит им в начале ноября.



По всем вопросам начисления платежей клиенты могут обратиться в call-центр компании по телефону: 8 800 700 10 32.

© «Вечерние ведомости»