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16:55 | 17.10.2019

Администрации районов Перми и городская прокуратура усилят работу по борьбе с граффити на фасадах зданий

В городе разработан и принят план совместных мероприятий различных ведомств по профилактике и пресечению нанесения граффити на фасады зданий.

В план включен ряд мероприятий, которые будут способствовать профилактике и пресечению нанесения граффити в Перми. Например, обсуждается возможность проведения в 2020 году чемпионата города по граффити, также к ликвидации граффити планируют привлекать волонтеров, организовать разъяснительную работу в образовательных учреждениях, создать мобильные группы для патрулирования в районах города, оценить возможность нанесения противовандальных средств на фасады, по возможности установить камеры видеонаблюдения в некоторых местах нанесения граффити.

Отметим, что городскими властями ведется работами по выявлению граффити, проводятся восстановительные работы на фасадах зданий. Сотрудники администраций районов проверяют здания на наличие несанкционированных граффити, принимают меры по их ликвидации.

Жителям Перми также рекомендуют не быть безразличными к действиям тех, кто портит фасады, проводить профилактические беседы с детьми, а также при виде правонарушителей незамедлительно сообщать в отделы полиции.

Согласно региональному Закону «Об административных правонарушениях в Пермском крае» от 06.04.2015 № 460-ПК предусмотрена административная ответственность за нанесение рисунков, а также за несвоевременное выполнение работ по устранению графических рисунков собственниками зданий, строений, сооружений и элементов благоустройства.

Согласно статьям УК РФ 167 – умышленные уничтожение или повреждение имущества и 214 – вандализм, осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах, наказывается штрафом до 40 тысяч рублей.

Кроме того, регулирование нарушений фасадов зданий, строений, сооружений ведется согласно Правилам благоустройства территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы.

© «Вечерние ведомости»

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