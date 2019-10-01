Пермь: новости дня
16:48 | 17.10.2019
С 2020 года пермякам в МФЦ будет помогать человекоподобный робот
Искусственный интеллект должен повысить качество обслуживания населения в многофункциональном центре, сократить время ожидания в одном из самых загруженных отделений «Мои документы».
«В отличие от промобота, который уже сейчас работает в МФЦ «Центральный-2» и в задачи которого входит консультирование по вопросам предоставления услуг, человекоподобный робот наряду со специалистами сможет осуществлять функции по приему документов от посетителей», – рассказал начальник управления информационных систем «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Сергей Кудымов.
На сегодняшний день опыт внедрения искусственного интеллекта в деятельности многофункциональных центров, помимо Перми, имеет Салехард. Здесь также трудится робот-консультант модели Promobot 4.0 (изобретение пермской компании с одноименным названием). Однако первый робот-двойник человека, выполняющий функции по приему документов в МФЦ, появится именно в Перми. Человекоподобный робот сможет приступить к работе в первом квартале 2020 года.
Внешний облик нового железного сотрудника пермского многофункционального центра пока не разглашается. Напомним, недавно компания Promobot представила двойника Арнольда Шварценеггера и показала его настоящему актеру. А на прошедшем 10 октября форуме инновационных финансовых технологий Finopolis в Сочи разработчик продемонстрировал двойника Альберта Эйнштейна.
Робот модели Robo-C имеет реалистичную человекоподобную внешность. Лицо андроида может воспроизводить более 600 вариантов микромимики человека. Он умеет говорить на 9 языках: русском, арабском, английском, португальском, испанском, итальянском, французском, турецком, польском. Кроме того, искусственный интеллект может интегрироваться с любыми информационными ресурсами: телефония, система госуслуг, электронная очередь в МФЦ, системы безопасности. Например, при наличии связи с базами МВД, андроид сможет по лицу определить посетителя, находящегося в розыске.
© «Вечерние ведомости»
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