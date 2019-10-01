Для 6,5 тысячи жителей села Гамово в рамках нацпроекта благоустроена центральная площадь

13:18 | 17.10.2019

В селе Гамово, где проживает порядка 6,5 тыс. человек, благоустроена центральная площадь. Именно здесь проходят все праздничные мероприятия для местных жителей. На площади установлен Мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны – место проведения всех памятных и торжественных событий. Площадь расположена по соседству со школой, поэтому в обычные дни после уроков или на долгих переменах здесь с удовольствием гуляют школьники.



Ранее на Совете глав муниципальных образований губернатор Прикамья Максим Решетников поручил ускорить благоустройство общественных пространств в территориях края. «Год проблемный, погода сложная. Но работы нужно завершить, причем без ущерба качеству», – подчеркнул глава Прикамья.



В этом году центральную площадь села Гамово благоустроили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом Владимиром Путиным. В ходе реконструкции на площади обновили сцену, обустроили места отдыха для жителей всех возрастов – установили лавочки, беседку. На площади выложили тротуарную плитку, на которой цветом выделено несколько игровых пространств, где дети могут играть в классики, крестики-нолики, шахматы. Также подрядная организация выполнила работы по озеленению территории, подстригла деревья.



«Преображение скверов и парков является одной из главных целей нацпроекта. В ближайшее время в муниципалитетах состоятся рейтинговые голосования жителей по выбору территорий для благоустройства в следующем году, – напомнил глава министерства ЖКХ и благоустройства Александр Шицын. – Призываю всех жителей активнее принимать участие в голосовании».



Отметим, в 2019 году существенно увеличено федеральное финансирование проекта по формированию комфортной городской среды. Только из федерального бюджета Пермский край получил более 800 млн рублей, а из всех источников на благоустройство в регионе направлено 1,3 млрд рублей. Всего в этом году в Пермском крае будет благоустроено 464 двора и 129 общественных территорий.

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