Пермь: новости дня
13:18 | 17.10.2019
Для 6,5 тысячи жителей села Гамово в рамках нацпроекта благоустроена центральная площадь
Ранее на Совете глав муниципальных образований губернатор Прикамья Максим Решетников поручил ускорить благоустройство общественных пространств в территориях края. «Год проблемный, погода сложная. Но работы нужно завершить, причем без ущерба качеству», – подчеркнул глава Прикамья.
В этом году центральную площадь села Гамово благоустроили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом Владимиром Путиным. В ходе реконструкции на площади обновили сцену, обустроили места отдыха для жителей всех возрастов – установили лавочки, беседку. На площади выложили тротуарную плитку, на которой цветом выделено несколько игровых пространств, где дети могут играть в классики, крестики-нолики, шахматы. Также подрядная организация выполнила работы по озеленению территории, подстригла деревья.
«Преображение скверов и парков является одной из главных целей нацпроекта. В ближайшее время в муниципалитетах состоятся рейтинговые голосования жителей по выбору территорий для благоустройства в следующем году, – напомнил глава министерства ЖКХ и благоустройства Александр Шицын. – Призываю всех жителей активнее принимать участие в голосовании».
Отметим, в 2019 году существенно увеличено федеральное финансирование проекта по формированию комфортной городской среды. Только из федерального бюджета Пермский край получил более 800 млн рублей, а из всех источников на благоустройство в регионе направлено 1,3 млрд рублей. Всего в этом году в Пермском крае будет благоустроено 464 двора и 129 общественных территорий.
© «Вечерние ведомости»
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