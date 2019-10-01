Горнолыжный курорт в Чусовом вошел в топ-10 России

13:14 | 17.10.2019

Туристический портал «ТурСтат» представил рейтинг лучших российских курортов для катания на сноуборде (http://turstat.com/topresortsnowboardrussia2020). Курорт в Чусовом вошел в топ-10 курортов страны.



Аудитория катающихся на сноуборде и увлекающихся сноубордингом в России превышает 3 млн человек, в основном это молодежь до 30 лет.



По мнению респондентов аналитического исследования, в топ-10 курортов России для катания на сноуборде этой зимой вошли курорты «Роза Хутор» и «Красная Поляна» (бывший «Горки Город») в Сочи, «Абзаково» в Башкирии, Шерегеш в Кемеровской области, Белокуриха в Алтайском крае, «Архыз» и «Домбай» в Карачаево-Черкесии, «Сорочаны» в Подмосковье, «Такман» в Чусовом Пермского края, «БигВуд» в Мурманской области, «Гора Белая» в Свердловской области, «Завьялиха» в Челябинской области, «Игора» в Ленинградской области и «Свияжские холмы» в Татарстане.



По данным туристического портала, за курорт «Роза Хутор» как лучший для катания на сноуборде отдали 25% голосов, за «Красную Поляну» – 15%, за «Абзаково» – 13%, за Белокуриху и Шерегеш – по 7%, за курорты «Архыз», «Домбай», «Сорочаны» и «Такман» – по 5%, за «БигВуд», «Гору Белую», «Завьялиху», «Игору» и «Свияжские холмы» – по 2%.



Рейтинг представлен по результатам интернет-опроса свыше 5 тыс. посетителей сайта «ТурСтат» в октябре 2019 года.

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