С 19 октября по выходным в Перми будет временно изменено движение общественного транспорта по улице Героев Хасана

13:10 | 17.10.2019

С 00:00 19 октября до 05:00 21 октября, а также в последующие выходные – 19-20, 26-27 октября, 2-3 ноября – здесь будут производиться работы по строительству участков канализации и водопровода, пересекающих улицу.



Как пояснили в департаменте транспорта администрации Перми, в связи с этим изменится движение некоторых автобусных маршрутов.



Движение автобусных маршрутов №19 «Ипподром – микрорайон Липовая гора» и №75 «микрорайон Соболи – микрорайон Костарево» будет организовано по двум участкам, не задействованным в проведении работ: из центра города до остановочного пункта «улица Нейвинская» и со стороны микрорайона Липовая гора до временного остановочного пункта «ОАО «Велта» в районе дома №64 по улице Героев Хасана.



Маршрут 4т будет следовать сообщением «улица Нейвинская – микрорайон Крохалева» от остановочного пункта «улица Нейвинская» по улицам Героев Хасана, Хлебозаводской, далее по маршруту следования. От микрорайона Крохалева будет следовать по улицам Хлебозаводской и Героев Хасана, с осуществлением остановки на конечном пункте «улица Нейвинская» для высадки пассажиров.



Работы будут проводиться в течение ряда выходных дней - 19-20, 26-27 октября, 2-3 ноября. Об изменении работы транспорта в последующие выходные будет объявлено дополнительно.



Работы выполняет ООО «Новогор-Прикамье». Подрядчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования. Движение общественного транспорта в режиме online можно посмотреть на сайте МКУ «ГорТранс» http://www.map.gortransperm.ru/.

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