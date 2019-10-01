Региональный производитель противогололедных материалов представит инновационную продукцию в рамках ПИПФ

13:01 | 17.10.2019

На V Пермском инженерно-промышленном форуме Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ) презентует инновационный продукт, который предназначен специально для обработки перронов железнодорожных станций.



Как отмечают на производстве, данный состав оказывает минимальное воздействие на цементно-бетонные конструкции, тактильную плитку, особенно керамическую, рельсы и окружающую среду (уровень воздействия сравним с воздействием талого снега). При этом состав обладает плавящими свойствами при температуре до –25 градусов. Также подчеркивается, что сопоставимых по соотношению качества и стоимости аналогов нет ни в России, ни за рубежом: продукт будет стоить в несколько раз дешевле наиболее экологичных зарубежных противогололедных материалов при сходных технических параметрах.



Планируемый старт продаж продукции – зима 2020 года. Специальный состав будет предлагаться подрядным организациям (клининговым компаниям), обслуживающим РЖД, а также на экспорт.



Дмитрий Пылев, генеральный директор УЗПМ: «Данный состав – специализированный продукт для зимнего содержания железнодорожной инфраструктуры, созданный для РЖД. Песко-соляная смесь загрязняет перроны и неэффективна при низких температурах; уже имеющиеся виды противогололедных материалов, успешно используемые для обработки дорог и привокзальных площадей, не подходят для плитки и бетона. Кроме того, цементно-бетонные балки, тактильная плитка, рельсы гораздо более чувствительны к воздействию некоторых веществ, чем асфальт. Поэтому в ходе совместной работы УЗПМ со структурами РЖД было принято решение разработать специальный состав. К решению задачи были привлечены научно-исследовательские лаборатории и центры».



Напомним, ПИПФ-2019 состоится 17-18 октября на территории бывшего завода им. Шпагина в Перми. С программой форума можно ознакомиться по ссылке: https://engineerforum.ru/program.

© «Вечерние ведомости»