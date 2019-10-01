Пермский край готов участвовать в новой федеральной программе достройки домов обманутых дольщиков

19:16 | 16.10.2019

Краевое министерство строительства совместно с представителями Общественной палаты, Законодательного собрания, прокуратуры провели рабочую встречу с дольщиками проблемных объектов Пермского края. В совещании участвовали порядка 30 обманутых дольщиков. Заместитель министра строительства Пермского края Фаина Минх рассказала о механизмах достройки проблемных домов в связи со вступившими в силу изменениями федерального законодательства о долевом строительстве.



С лета 2019 года новым федеральным законом определено, что достройкой проблемных объектов теперь будет заниматься государственный Фонд защиты дольщиков. Средства на строительство должны поступить из федерального и регионального бюджетов. По каждому объекту должно быть принято решение о способе достройки: компенсационные выплаты или достройка за счет средств фонда.



«В рамках нового федерального закона минстрой разработал дорожную карту по достройке проблемных домов. В течение месяца министерство сформирует и направит заявку в федеральный Фонд защиты дольщиков, который должен определить способ исполнения обязательств перед дольщиками: достройка или выплата. Край со своей стороны готов софинансировать утвержденные фондом мероприятия. Наш региональный механизм поддержки дольщиков, по которому сегодня достраиваются их дома, созвучен новому федеральному закону. Поэтому никаких изменений по уже достраиваемым объектам вносить не требуется», – обозначила Фаина Минх.



Согласно новому федеральному закону меры поддержки оказываются только в отношении тех объектов, застройщики которых уже признаны банкротами. В Пермском крае таких строений 38. По 14 из них уже созданы ЖСК, и проблемные дома переданы в собственность кооперативов.



«В настоящий момент мы направили обращение в Фонд защиты прав дольщиков с просьбой предоставить пострадавшим гражданам меры поддержки по четырем долгостроям: Первый Пермский микрорайон, ул. Толмачева, 15, ул. Челюскинцев,



23, и ул. Екатерининская, 175. В течение месяца ходатайство будет направлено и по всем остальным объектам», – сообщили в минстрое.



Новый федеральный закон изменил и само понятие проблемного объекта. Ранее процедура отнесения объекта к проблемному носила заявительный характер. При этом долгострой можно было признать официально проблемным в случае, если его застройщик признан банкротом, если нарушен срок передачи жилья более чем на шесть месяцев, если у дольщика нет действующего договора страхования жилья. Кроме того, до второго квартала 2019 года учет велся пообъектно, то есть в одном объекте могло быть учтено несколько домов (секций). Теперь в реестр проблемных объектов автоматически попадают все дома, по которым нарушены первоначальные сроки сдачи. В связи с этим к официальному перечню проблемных домов добавляются все дома, где нарушены сроки передачи объекта дольщикам более чем на шесть месяцев. Таким образом, в Пермском крае число долгостроев увеличилось с 13 до 49.



Напомним, всего за два года в Пермском крае удалось ввести в эксплуатацию девять проблемных домов, в которые смогли заехать 1150 семей.



До 18 октября 2019 года обновленная дорожная карта достройки проблемных домов в Прикамье будет размещена на сайте регионального минстроя, в разделе «Долевое строительство».

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