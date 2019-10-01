Пермские спортсменки привезли «серебро» с открытого турнира по хоккею на траве

18:53 | 16.10.2019

В Зеленодольске прошел открытый турнир по хоккею на траве среди девушек 2008 года рождения и младше «Волжская осень».



Пермь на соревновании представляли две команды, обе – под руководством тренеров спортивной школы олимпийского резерва «Орленок». Команда Евгении Коровиной взяла второе место.



Еще одна команда из Перми примет участие в серии игр «Волжской осени» среди юношей 2008 года рождения и младше. Соревнования состоятся с 17 по 20 октября. Тренеры команды – Анна Рубцова и Кристина Бусовикова.



Отметим, что пермская школа хоккея на траве считается одной из сильнейших в России. Ежегодно сборная Пермского края занимает призовые места на чемпионатах России высшей лиги. Неоднократно пермские хоккеистки становились чемпионами России.

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