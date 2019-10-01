С начала года почти 500 молодых мам Прикамья обучились новой профессии в рамках нацпроекта

18:45 | 16.10.2019

В Пермском крае продолжаются обучающие курсы для женщин, находящихся в декретном отпуске. Так, еще 23 мамы обучились теории парикмахерского дела и теперь приступают к практическим занятиям по профессии. Особенность курсов заключается в том, что слушать теорию женщины могли дистанционно – по интернету.



Всего за девять месяцев 2019 года на подобных курсах разным профессиям обучилось 497 молодых мам. 48 уже трудоустроены, остальные продолжают ухаживать за ребенком, но готовы приступить к работе сразу после окончания декретного отпуска. Всего до конца года планируется переобучить 1 тыс. молодых мам.



Профессиональное обучение и дополнительное профобразование для женщин, находящихся в декретном отпуске, организуются службой занятости населения Пермского края при поддержке краевого министерства социального развития в рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Обучаются чаще всего таким профессиям, как мастер маникюра и педикюра, оператор ЭВМ, бухгалтер (1С: Предприятие), управляющий персоналом, повар, швея, парикмахер.



Курсы проводятся при поддержке краевого министерства социального развития. Они помогают женщинам, находившимся три года в декретном отпуске, восстановить деловую активность и мотивацию к труду, актуализировать квалификацию, повысить конкурентоспособность на рынке труда и профессиональную мобильность.



Для того чтобы обучиться, женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, необходимо обратиться в центр занятости населения по месту жительства. Более подробную информацию можно найти на сайте краевого минсоца.

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