Замминистра экономразвития РФ расскажет о новых подходах в реализации нацпроекта по производительности

21:32 | 15.10.2019

17 и 18 октября в Перми состоится юбилейный V Пермский инженерно-промышленный форум (ПИПФ). Форум проводится с 2014 года и за время своего существования собрал более 5 тыс. участников. Это федеральные и региональные органы исполнительной власти, представители ведущих промышленных компаний, российские и зарубежные эксперты.



В этом году ПИПФ пройдет на площадке Завода Шпагина. Ключевыми темами форума станут промкооперация и производительность труда. С докладами, посвященными именно этим вопросам, на Совете директоров при губернаторе Пермского края выступят руководители промышленных предприятий региона. Кроме того, «СИБУР Холдинг» проведет круглый стол на тему «Развитие промкооперации с предприятиями Пермского края», в рамках которого специалисты проанализируют достигнутые результаты и предложения по расширению промышленного сотрудничества холдинга с предприятиями и организациями Прикамья.



Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» обсудят на стратегических сессиях форума с участием региональных и российских экспертов. Спикером одной из сессий станет Петр Засельский, замминистра экономического развития РФ.



В двухдневной деловой программе ПИПФ-2019 также запланированы Дни ЛУКОЙЛа и Дни СИБУРа в Пермском крае, пленарная сессия I Международной научно-практической конференции «Робототехника, искусственный интеллект, общество: новые вызовы», транспортная дискуссия «Обеспечение вывоза продукции пермских предприятий на территорию России и за рубеж железнодорожным транспортом», запуск бренда группы компаний ПАО «Метафракс» и многое другое.



В завершение форума пройдет пленарное заседание с участием губернатора Пермского края Максима Решетникова. Итогом заседания станет подписание официальных документов и резолюций.



Подробная программа – на сайте форума https://engineerforum.ru/program.



Организаторы форума – правительство Пермского края и министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края.

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