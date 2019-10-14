В рамках нацпроекта в Перми отремонтирован выезд с микрорайона Парковый на шоссе Космонавтов

13:36 | 15.10.2019

В Индустриальном районе Перми приняты в эксплуатацию участки двух дорог по улицам Встречной (от ул. Подлесной до ул. Оверятской) и Оверятской (от ул. Встречной до Глухого переулка). Улица Встречная переходит в Оверятскую, соединяет микрорайон Парковый с шоссе Космонавтов и выводит транспорт к Западному обходу города и в Пермский район.



Ранее губернатор Прикамья Максим Решетников отмечал значимость приведения в порядок и качественного содержания дорожной инфраструктуры. По его словам, от состояния дорог напрямую зависит безопасность жителей и уровень жизни в крае.



В течение трех месяцев на улице Встречной были расчищены от кустарников, мелколесья и пней участки вдоль дороги, проведена очистка водоотводных канав, уложены стальные водопропускные трубы, обустроены тротуары, подготовлены и засеяны газоны, заменен бортовой камень, установлены шумозащитные экраны высотой более 3 м. На самой автодороге уложен выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси и верхний слой покрытия. На дороге по улице Оверятской также заменено асфальтобетонное покрытие. На обеих улицах за это время подрядчики укрепили щебнем обочины, нанесли дорожную разметку термопластиком и холодным пластиком со светоотражающими элементами.



Как отметил инспектор Общественной палаты Пермского края Даниил Бахарев, в целом работы выполнены хорошо: «Есть небольшие замечания по съездам, организации искусственных неровностей и ликвидации отверстий после взятия лабораторных проб на тротуарах. Подрядчик обещал все исправить».



Срок предоставляемых гарантий качества по ремонту асфальтобетонного покрытия составляет не менее 36 месяцев, по нанесению дорожной разметки – не менее 6 месяцев. «Как заказчики мы отвечаем перед пермяками за качество выполненного ремонта, – отметил директор МКУ «Благоустройство Индустриального района» города Перми Вадим Сабуров. – Поэтому наши кураторы регулярно выезжали на объекты в процессе ремонтных работ. Замечания подрядчики сразу устраняли. Пробы, взятые лабораторией, подтвердили должные нормативы ремонта».



Дороги отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Общая стоимость ремонтов составила более 57 млн рублей.



Отметим, в этом году в Перми будет отремонтировано 32 дорожных объекта общей протяженностью около 30 км. Предполагается, что в результате реализации нацпроекта на территории Пермской агломерации к 2024 году 85% дорог региона будет приведено в нормативное состояние, а количество мест концентрации ДТП снизится на 50%.

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