Пермь: новости дня
11:57 | 15.10.2019
Сто самых талантливых школьников Перми получили премию главы города «Золотой резерв»
Проект «Золотой резерв» реализуется в Перми с 2017 года. Первая сотня талантливых школьников премию главы города Дмитрия Самойлова в размере 25 тысяч рублей получила в прошлом году.
Вручение премии призвано стимулировать интеллектуальную, творческую и социальную активность детей, а также оказать материальную поддержку одаренным школьникам, создать условия для осознанного выбора профессиональной траектории и дальнейшей реализации своего потенциала в родном городе.
Участниками церемонии стали ученики с родителями, директора школ, чьи учащиеся вошли в список получателей награды, представители социальных партнеров проекта, депутаты Пермской городской Думы.
В этом году премию вновь получили сто учеников 8-11 классов из 40 учебных заведений города. Все эти ребята добились серьезных успехов – стали лауреатами и призерами российских, региональных и муниципальных конкурсов, смотров, выставок, олимпиад, конференций, проявили себя в общественной работе, показали высокие результаты учебного труда и отразили результаты своих достижений и информацию о профессиональных предпочтениях в электронном портфолио школьника. По итогам года они заняли лидирующие позиции в общегородском рейтинге электронного портфолио школьников по пяти номинациям.
В номинации «Интеллект» премию получили 40 ребят, по 15 учеников – в номинациях «Художественное творчество», «Техническое творчество», «Спорт», «Социальная деятельность». 19 получателей премии – выпускники этого года, часть из которых стали студентами ведущих высших учебных заведений Москвы и Казани.
- У нас складывается хорошая традиция, у которой, я уверен, блестящее будущее. Мы стараемся создать такие условия, чтобы вы как можно быстрее поняли, чего хотите от жизни, какую профессию хотите выбрать. Проект «Золотой резерв» является одной из самых современных частей нашего пермского образования. Участников проекта десятки тысяч, а лучшие сегодня в этом зале. Я хочу поблагодарить вас за успехи, ваших родителей, педагогические коллективы. С 2017 года подписано 242 соглашения, с фондом сотрудничают более 60 социальных партнеров, - отметил Дмитрий Самойлов.
В рамках церемонии ребята получили диплом и нагрудный знак с символикой проекта «Золотой резерв». Так, ученица лицея №10 Дарья Деденко дважды стала лауреатом премии. В прошлом году в номинации «Интеллект», в этом – «Социальная деятельность».
- Попробовать достичь такого же высокого результата, но уже в другой номинации – эта идея стала настоящим вызовом для меня. Моя история добровольчества началась с того, что мне удалось поработать волонтером в центре добровольчества во всероссийском детском центре «Смена» города Анапы на фестивале для глухонемых детей. До этого момента у меня никогда не было возможности увидеть детей, которых природа не наградила отменным здоровьем. Я только чуть-чуть прикоснулась к их ощущению жизни и уже поняла, насколько это непросто. Теперь я волонтер навсегда, я научилась уважать чувства других людей, самостоятельно находить выход из сложных ситуаций и общаться в незнакомом мне кругу людей – это бесценный жизненный опыт, - рассказала о себе Дарья.
Премию главы также получил Данил Кабанов, учащийся школы «Дуплекс». В прошлом учебном году он привез серебряную медаль со всемирной выставки юных изобретателей, проходившей в Индонезии. Там пермский школьник представил радиационно-разведывательный беспилотный летательный аппарат. По словам Данила, аппарат построен вокруг трех центральных идей: полная автономность выполнения задачи по облету зараженной зоны и измерению радиационного фона в зараженных зонах, потенциально опасных для людей; достоверность измерения радиационного фона в зараженных зонах; обеспечение безопасности операторов, производящих радиационную разведку вручную. Данил занимается в центре молодежного инновационного творчества «Фотоника». Ранее Данил участвовал в региональном этапе всероссийской робототехнической олимпиады, молодежном робототехническом фестивале «Робофест Урал», а прошлой весной одержал победу в городском чемпионате Голберга «IMOZG».
© «Вечерние ведомости»
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