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11:42 | 15.10.2019

Музей Победы предложил юным художникам из Пермского края стать авторами новогодних открыток

Стать авторами коллекционных новогодних открыток смогут школьники от 7 до 17 лет из Пермского края. Для этого им необходимо принять участие во Всероссийском конкурсе детского рисунка «Нарисуй «Елку Победы», который подготовили ФГБУК «Музей Победы», ФГУП «Почта России» и Фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!». Ребятам предстоит пофантазировать на тему новогоднего праздника победного 1945 года. Конкурс приурочен к 75-летию первой фронтовой «Елки Победы».

Изображения должны соответствовать времени и передавать атмосферу подготовки к празднику. Рисунки могут быть созданы на основе рассказов прабабушек и прадедушек или по фотографиям из семейных архивов. В случае если в основу открытки легла семейная история, конкурсант может приложить к рисунку рассказ об изображенном событии.

Организаторы будут принимать работы на протяжении месяца – с 10 октября по 10 ноября 2019 года. Рисунки могут быть выполнены в любой технике. Работы будут оцениваться в трех возрастных категориях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. В каждой категории компетентное жюри выберет трех победителей. Финалисты конкурса будут объявлены в начале декабря 2019 года. Призеров пригласят на новогодний исторический квест «Елка Победы. Новая миссия».

Рисунки девяти победителей будут использованы для создания коллекционной серии новогодних открыток, которую выпустит «Почта России» ограниченным тиражом.

Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/.

© «Вечерние ведомости»

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