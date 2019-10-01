В Прикамье появился высокотехнологичный детектор для определения злокачественных новообразований

18:27 | 14.10.2019

В Пермском краевом онкологическом диспансере с октября начали делать операции по удалению злокачественных опухолей груди с помощью первого и пока единственного в мире детектора для новообразований Gamma Finder. За это время было проведено семь операций, сообщает министерство здравоохранения Пермского края.



Ранее при удалении злокачественной опухоли груди практиковалось профилактическое удаление подмышечных лимфоузлов вместе с первичной опухолью. Между тем только в 25% случаев в лимфоузлах обнаруживаются метастазы. Кроме того, профилактическое удаление лимфоузлов эффективно, но небезопасно для пациента: могут возникнуть побочные эффекты в виде отеков рук и ограничения подвижности в суставах.



Теперь, при наличии нового аппарата-детектора, за несколько часов до операции (от 2 до 24) пациенту путем обычной инъекции рядом с опухолью вводится радиофармпрепарат, который с током лимфы поступает в ближайший к опухоли, или «сторожевой», лимфоузел. Хирург во время операции при помощи гамма-детектора обнаруживает этот узел и удаляет через небольшой разрез для проведения срочного гистологического исследования. При отсутствии метастазов в «сторожевом» лимфоузле операция на этом заканчивается, а если метастазы обнаружены – объем операции расширяется до удаления всех подмышечных лимфоузлов.



По словам заведующего кафедрой онкологии, профессора ПГМУ Олега Орлова, Gamma Finder помогает определить стадию заболевания, радикальность предстоящей операции и методы последующего лечения: «Раковые образования способны распространяться и поражать жизненно важные органы, такие, как печень, легкие, мозг, молочные железы, костный мозг и другие. Раковые клетки разносятся по всему организму и образуют метастазы. Если развитие опухоли обнаружено на ранней стадии, то появляется возможность предотвратить развитие болезни благодаря современному оперативному вмешательству по удалению метастазов».



В ближайшее время спектр операций с применением Gamma Finder будет значительно расширен: это опухоли не только молочной, но и щитовидной железы, кожи (злокачественная меланома). Кроме того, аппарат станет применяться в гинекологии, урологии.



Отметим, средства на приобретение Gamma Finder в размере 2,5 млн рублей были направлены из федерального бюджета в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Согласно показателям нацпроекта, к 2024 году в Пермском крае смертность от онкозаболеваний необходимо снизить до 185 случаев на 100 тыс. населения (сегодня в регионе от онкологии умирает 197 человек на 100 тыс.). Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2019 года смертность от онкозаболеваний удалось снизить на 3,3%. Кроме того, в ходе реализации национального проекта предстоит увеличить с 40 до 70% охват населения профилактическими медосмотрами. Это необходимо для раннего выявления заболеваний, в том числе онкопатологий.

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