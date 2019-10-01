Пермь: новости дня
18:27 | 14.10.2019
В Прикамье появился высокотехнологичный детектор для определения злокачественных новообразований
Ранее при удалении злокачественной опухоли груди практиковалось профилактическое удаление подмышечных лимфоузлов вместе с первичной опухолью. Между тем только в 25% случаев в лимфоузлах обнаруживаются метастазы. Кроме того, профилактическое удаление лимфоузлов эффективно, но небезопасно для пациента: могут возникнуть побочные эффекты в виде отеков рук и ограничения подвижности в суставах.
Теперь, при наличии нового аппарата-детектора, за несколько часов до операции (от 2 до 24) пациенту путем обычной инъекции рядом с опухолью вводится радиофармпрепарат, который с током лимфы поступает в ближайший к опухоли, или «сторожевой», лимфоузел. Хирург во время операции при помощи гамма-детектора обнаруживает этот узел и удаляет через небольшой разрез для проведения срочного гистологического исследования. При отсутствии метастазов в «сторожевом» лимфоузле операция на этом заканчивается, а если метастазы обнаружены – объем операции расширяется до удаления всех подмышечных лимфоузлов.
По словам заведующего кафедрой онкологии, профессора ПГМУ Олега Орлова, Gamma Finder помогает определить стадию заболевания, радикальность предстоящей операции и методы последующего лечения: «Раковые образования способны распространяться и поражать жизненно важные органы, такие, как печень, легкие, мозг, молочные железы, костный мозг и другие. Раковые клетки разносятся по всему организму и образуют метастазы. Если развитие опухоли обнаружено на ранней стадии, то появляется возможность предотвратить развитие болезни благодаря современному оперативному вмешательству по удалению метастазов».
В ближайшее время спектр операций с применением Gamma Finder будет значительно расширен: это опухоли не только молочной, но и щитовидной железы, кожи (злокачественная меланома). Кроме того, аппарат станет применяться в гинекологии, урологии.
Отметим, средства на приобретение Gamma Finder в размере 2,5 млн рублей были направлены из федерального бюджета в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Согласно показателям нацпроекта, к 2024 году в Пермском крае смертность от онкозаболеваний необходимо снизить до 185 случаев на 100 тыс. населения (сегодня в регионе от онкологии умирает 197 человек на 100 тыс.). Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2019 года смертность от онкозаболеваний удалось снизить на 3,3%. Кроме того, в ходе реализации национального проекта предстоит увеличить с 40 до 70% охват населения профилактическими медосмотрами. Это необходимо для раннего выявления заболеваний, в том числе онкопатологий.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
20:36 | 14.10.2019
В Свердловской области вынесли приговор мужчине, неоднократно управлявшему автомобилем в состоянии опьянения
20:24 | 14.10.2019
В Екарту по просьбе родителей школьников и студентов могут вернуть метро
20:23 | 14.10.2019
В Перми автомобиль сбил группу школьников
19:36 | 14.10.2019
В Екатеринбурге стартовала ежегодная спартакиада народов Среднего Урала
19:08 | 14.10.2019
В Кольцово совершил аварийную посадку грузовой самолет Ил-76
18:47 | 14.10.2019
В Нижнем Тагиле ликвидировали 5 несанкционированных свалок
18:30 | 14.10.2019
В Свердловской области снизился рост заболеваемостью ОРВИ
18:27 | 14.10.2019
В Прикамье появился высокотехнологичный детектор для определения злокачественных новообразований
18:00 | 14.10.2019
Необъяснимо, но факт: пропавшую тагильчанку нашли в Екатеринбурге
17:43 | 14.10.2019
В Нижнем Тагиле завоют сирены
17:29 | 14.10.2019
«А тебе слабо?»: в Екатеринбурге судят двух жителей за убийство и кражу
17:15 | 14.10.2019
Два пермских беговых события попали в число номинантов «Премии организаторов национального бегового движения»
17:07 | 14.10.2019
В Прикамье появится онлайн-платформа сельхозярмарок с функцией предварительного заказа
16:38 | 14.10.2019
Как звери: в Екатеринбурге у Оперного театра испорчен парк
15:44 | 14.10.2019
Пермские кадеты победили в спартакиаде «Кадет Приволжья-2019»
15:37 | 14.10.2019
В Екатеринбург на этой неделе приедет Дмитрий Медведев
15:09 | 14.10.2019
Свердловский губернатор отчитался перед президентом России
15:08 | 14.10.2019
«Все довольны результатом». В Общественной палате РФ прокомментировали «храмовый» опрос в Екатеринбурге
14:47 | 14.10.2019
В Екатеринбурге завершен подсчет голосов храмового опроса
14:31 | 14.10.2019
В Камское водохранилище выпустили 7,7 тысячи мальков рыбы
14:27 | 14.10.2019
В Екатеринбурге вновь планируется поиск Ксении Каторгиной
14:18 | 14.10.2019
По просьбам пермяков обустроен прямой спуск от нового ЖК к школе
13:27 | 14.10.2019
В Перми опечатан крупный ТЦ
13:23 | 14.10.2019
Екатеринбуржец взял серебро на чемпионате России по кроссу
13:10 | 14.10.2019
По выходным дням в Перми будет перекрываться движение на ремонтируемом участке улицы Героев Хасана
13:03 | 14.10.2019
Пермский робот стал первым в истории спорта механическим тренером
12:43 | 14.10.2019
«Горьковка» приглашает пермяков поговорить об изучении английского
12:42 | 14.10.2019
Нет колес, нет проблем: в Екатеринбурге с машин снимают колеса
12:38 | 14.10.2019
Пятый посчитан: стали известны итоги голосования в Верх-Исетском районе
12:33 | 14.10.2019
Пермский футбольный клуб в девятый раз вышел в финал Кубка России