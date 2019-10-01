Два пермских беговых события попали в число номинантов «Премии организаторов национального бегового движения»

17:15 | 14.10.2019

В конкурсе принимают участие два проекта: Пермский международный марафон и Perm Trail Динамо. Лауреаты премии будут определены народным голосованием.



Премия учреждена в этом году национальным беговым движением при поддержке Всероссийской федерации легкой атлетики и Министерства спорта России. Ее цель – отметить работу организаторов, выделить лучшие события в сезоне. Лауреаты определяются на основании народного голосования, потребительской оценки, оставленной участниками события, а также мнения компетентного жюри.



Почетное звание лауреата премии дает признание и авторитет как в профессиональном сообществе, так и со стороны органов государственной власти на уровне регионов и страны. А главное – это показатель доверия и интереса к мероприятиям организатора со стороны бегового сообщества.



Пермский международный марафон, организатором которого выступает администрация Перми, номинирован в категории «Открытие года» и «Шоссейный забег года».



Perm Trail Динамо заявлен в категории «Трейл года». Его организатором выступает пермская региональная общественная организация развития социальных, культурных и спортивных инициатив «Поток».



Напомним, в этом году Пермский международный марафон прошел в нашем городе третий раз. Ежегодно количество его участников увеличивается. В этом году разные его дистанции преодолели порядка 9,2 тысячи человек.



Поддержать пермские события можно по ссылке: https://run-rus.com/voting.html. Народное голосование проводится до 12:00 18 октября по московскому времени. Победители будут названы 30 октября в эфире на YouTube-канале RussiaRunning https://www.youtube.com/channel/UCjxF4IG3-uicefLABE5AV9A.

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