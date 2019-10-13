По просьбам пермяков обустроен прямой спуск от нового ЖК к школе

14:18 | 14.10.2019

Для жителей микрорайона Красные Казармы обустроен лестничный спуск через лог от жилого комплекса «Арсенал» до школы №134.



Как рассказали в администрации Свердловского района Перми, жители введенных в эксплуатацию жилых домов №64, 67, 68 по улице Красные казармы вынуждены были спускаться напрямую по склону или использовать обходной путь по улице Воронцова и улице Шатрова протяженностью более 3 километров.



В ходе выездного совещания с участием инициативной группы ЖК «Арсенал» было принято решение об обустройстве лестничного спуска. Ранее администрацией района была произведена отсыпка асфальтовой крошкой кратчайшего пути вдоль лога, ведущего к школе №134.



Напомним, жители поднимали эту проблему в социальных сетях.



- Мы подумали, что можно сделать. Написали письмо в администрацию, депутатам. Ответ не заставил себя долго ждать. Прошла первая рабочая встреча на месте. Поняли, что проблема действительно существует. Хорошо, что и с одной стороны, и с другой было желание сделать эту лестницу, - отметил представитель общественности микрорайона «Арсенал» Денис Ковальцов.



- Прорабатывались различные варианты решения вопроса. Вместе с жителями остановились на строительстве полноценной лестницы, - рассказал начальник отдела благоустройства администрации Свердловского района Дмитрий Безденежных.



Подрядчик начал обустраивать лестницу 3 октября. На сегодняшний день все работы закончены. Сделаны два лестничных пролета с площадками, поручнями и пандусом.



Сейчас родители с детьми могут безопасно и удобно добираться до образовательного учреждения.

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