По выходным дням в Перми будет перекрываться движение на ремонтируемом участке улицы Героев Хасана

13:10 | 14.10.2019

По выходным дням – 19-20, 26-27 октября, 2-3 ноября ожидается полное перекрытие движения на улице Героев Хасана от улицы Хлебозаводской до въезда к ТЦ «Шоколад» в связи со строительством участков канализации и водопровода, пересекающих улицу.



В начале сентября началась реконструкция последнего участка улицы Героев Хасана от улицы Хлебозаводской до улицы Василия Васильева. Ремонт ведется сразу на двух участках – от Бродовского тракта до улицы Василия Васильева по четной стороне улицы и вдоль ТЦ «Шоколад», чтобы сократить время производства работ и, как следствие, период неудобств для водителей.



Во время дорожного объезда в прошедшие выходные глава города Дмитрий Самойлов проинспектировал реконструируемый участок улицы Героев Хасана. Подрядчик отчитался о выполнении работ – на протяжении всего участка реконструкции ведутся работы по строительству кабельной канализации для сетей связи, на участке от Бродовского тракта до улицы Василия Васильева выполнена разборка покрытия и основания автомобильной дороги, монтируются сети дождевой канализации, ведется устройство слоев дорожной одежды из щебня и черного щебня. Запустить движение на этом участке планируется в середине ноября, после чего переустройство газопровода, тепловых сетей, ливневой канализации и дорожной одежды продолжится на противоположной стороне улицы.



На участке от улицы Хлебозаводской до въезда в ТЦ «Шоколад» силами ООО «Новогор-Прикамье» ведется работа по переустройству трубопровода хозяйственной канализации.



В связи с ограничением движения транспорта всем дорожным службам была дана команда предпринять все необходимые меры для минимизации транспортных заторов во время строительных работ. Благодаря этому на сегодняшний день наблюдается заметная разгрузка движения транспорта. В число предпринятых мер вошли установка дополнительных знаков и ограждений, организация мониторинга ситуации с помощью автоматизированной системы управления дорожным движением и другие меры.



Работы ведутся в соответствии с графиком. Для строительства участков канализации и водопровода, пересекающих улицу, в выходные дни 19-20, 26-27 октября, 2-3 ноября движение транспорта на участке от улицы Хлебозаводской до въезда к ТЦ «Шоколад» будет полностью перекрыто. Информация о движении общественного транспорта будет сообщена дополнительно.



В ходе реконструкции на участке от улицы Васильева до улицы Хлебозаводской будет организовано шесть полос движения, по три в каждую сторону, с разделительной полосой между ними. Вдоль улицы будут устроены тротуары с двух сторон и велодорожка. Кроме того, в ходе строительства будет применено новое для Перми технологическое решение, связанное с организацией дорожного движения. Взаимодействие автомобилей и пешеходов будет сведено к минимуму. Технология «отнесенный поворот» позволит машинам, которым необходимо совершить поворот, делать это до пешеходного перехода. Соответственно, пересекать его будут только те машины, которые проезжают прямо. Такой способ организации дорожного движения будет применен в Перми впервые. Строительство этого участка – завершающий этап глобальной реконструкции «ворот города». Работы будут вестись поэтапно и полностью закончатся в 2021 году.

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