Городская инвесткомиссия одобрила строительство бассейна и детского сада в Перми

03:42 | 13.10.2019

Планируемые сроки реализации проектов – 2020-2023 годы. Бассейн в Орджоникидзевском районе и детский садик в Дзержинском районе планируется возвести за счет городского бюджета.



В рамках заседания инвестиционной комиссии начальник департамента образования Людмила Серикова отметила, что на земельном участке площадью 1,15 га в Дзержинском районе по адресу: улица Ветлужская, 89 возможно размещение детского сада на 288 мест. Планируется, что здесь будет повторно использован проект самого большого в настоящее время функционирующего детского сада на улице Грибоедова, 68.



Строительство детского сада будет происходить в рамках национального проекта «Демография», утвержденного президиумом Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам. Реализация инвестпроекта позволит создать дополнительные места в дошкольных учреждениях Дзержинского района, где существует высокая потребность в детских садах.



Напомним, что за последние годы в Перми выполнен серьезный объем работ по повышению доступности дошкольного образования. Работа администрации Перми по созданию новых мест в детских садах направлена на то, чтобы максимально удовлетворять запросы родителей на получение места в дошкольное учреждение ближе к дому. Только за последние четыре года было создано более 10 тысяч новых мест для дошколят. Так, открылся второй корпус детского сада «Эрудит» в микрорайоне Ива, после капитального ремонта заработали дошкольные учреждения №404 в Мотовилихе и №409 «It-мир» в Кировском районе, после капитального ремонта открылся корпус детского сада №261 в Кировском районе, новый корпус детского сада «Гармония» на улице Чернышевского, 17в и третий корпус детского сада «Эрудит» в микрорайоне Ива.



Работа в этом направлении будут продолжены. Так, подрядчик вышел на строительную площадку детских садов по улицам Плеханова, 63 и Желябова, 16б в Дзержинском районе.



Также на заседании городской инвесткомиссии был рассмотрен проект строительства бассейна по улице Гайвинской, 50 в Орджоникидзевском районе. Бассейн будет расположен рядом со стадионом «Гайва», в котором завершается капремонт в рамках национального проекта «Демография». Строительство бассейна позволит создать на этой территории полноценный спортивный кластер.



Напомним, в Перми после 20-летнего перерыва возобновилось строительство бассейнов. В Кировском районе построен бассейн на улице Сысольской, 10/5, выкуплен в муниципальную собственность бассейн на улице Трамвайной, 7 в Дзержинском районе.



Строительство бассейнов будет продолжено и в последующие годы, уже определены места строительства двух новых бассейнов в городе. Планируется, что до 2022 года бассейны появятся в Мотовилихе – в микрорайоне Вышка-2 и в Дзержинском районе – на Парковом.

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