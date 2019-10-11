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03:40 | 13.10.2019
Пермский завод «Машиностроитель» начнет серийное производство деталей для ПД-14 в начале 2020 года
На предприятии Максиму Решетникову продемонстрировали строительство нового корпуса, в котором впервые в России будет организовано серийное производство узлов двигательной установки ПД-14 для самолета МС-21. В частности, в новом цехе будут производиться реверсивные устройства, корпуса переднего с замками, панели обшивки газогенератора. Проект реализуется при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП). Подписание договора целевого займа на 377 млн рублей между ним и заводом «Машиностроитель» состоялось в рамках Международного авиационно-космического салона в Жуковском. Это уже третий проект «Машиностроителя», поддержанный ФРП. Всего с 2017 года предприятие привлекло почти 900 млн рублей на льготных условиях из федерального и регионального Фондов развития промышленности.
Как рассказал генеральный директор АО «Пермский завод «Машиностроитель» Владимир Ломаев, на данный момент уже завершено изготовление опытной партии реверсивного устройства и элементов двигателя ПД-14. «На этой площадке будет создана модель будущего крупносерийного производства по изготовлению изделий из композиционных материалов. На первом этаже будет механическое производство, через три месяца будет стоять большие станки, люди будут обрабатывать изделия и выпускать продукт. На втором этаже - так называемый чистый цех, где будут изготавливаться детали из композиционных материалов, там будут созданы определенные условия, такие, как, например, отсутствие пыли. Это все требования, которые обеспечивают качество узлов из композитов», - подчеркнул Владимир Ломаева.
Планируется, что в следующем году перспективный российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21 пройдет сертификацию, а вместе с ним и узлы для двигателя ПД-14, которые будут производиться на прикамском «Машиностроителе». По данным предприятия, полная мощность производства к 2024–2025 годам составит порядка 24 комплектов в год. Благодаря реализации этого проекта и после выхода на рынок самолетов МС-21 с двигательными установками ПД-14 Пермский завод «Машиностроитель» намерен заместить импортные аналоги на 35%. Сейчас доля присутствия на отечественном рынке иностранных производителей составляет 90%.
По итогам осмотра завода Максим Решетников отметил, что для края важно развитие предприятия и, в частности, реализация таких проектов, как производство узлов двигательной установки ПД-14. «Важно, чтобы и гражданская промышленность развивалась, так как это развивает устойчивость предприятия. Это дает дополнительную загрузку и зарплату людям», - подчеркнул глава Прикамья.
На встрече губернатора Максима Решетникова с сотрудниками предприятия обсудили развитие социальной инфраструктуры в микрорайоне Висим-2, в том числе и строительство новой поликлиники, а также трассы ТР-53 в Мотовилихинском районе - «Соединение ул. Старцева - проспект Октябрят - ул. Целинная». Автодорога свяжет с ул. Старцева через микрорайон Ива на Висим, где проживает большая часть сотрудников «Машиностроителя» и в настоящее время имеются сложности с транспортной доступностью. На следующем этапе дорогу планируется довести до микрорайонов Вышка-2, Вышка-1, Запруд. На данный момент краевые власти приступили к проектированию дороги, после подготовки проектно-сметной документации и получения на нее положительного заключения органов государственной экспертизы начнется строительство трассы.
Также глава Прикамья в ходе встречи вручил государственные награды трем работникам АО «Пермский завод «Машиностроитель». Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени были награждены слесарь-сборщик летательных аппаратов сборочно-комплектовочной базы Михаил Баканин, изолировщик цеха Владимир Котегов и главный технолог заводоуправления Александр Россик.
© «Вечерние ведомости»
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03:40 | 13.10.2019
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