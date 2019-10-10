Фонд капремонта Пермского края вошел в топ-10 страны

Пермь: новости дня
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«В ходе сессии были обсуждены принципы актуализации региональной программы, внедренной в Пермском крае, которые получили положительную оценку со стороны Ассоциации региональных операторов. Сейчас перед Фондом капитального ремонта стоит задача – провести комплексное обследование всех многоквартирных домов, находящихся в программе на общем «котловом» счете. Это порядка 9 тыс. На сегодняшний день уже обследовано больше 3,5 тыс. домов. По итогам обследования по каждому дому будут поставлены те виды работ, которые требуются в первую очередь», – рассказал Дмитрий Баранов, генеральный директор Фонда капитального ремонта в Пермском крае.
С 2018 года по поручению губернатора Пермского края Максима Решетникова фонд проводит комплексные ремонты. Это означает, что в доме в планы замены включают сразу несколько внешних или внутренних видов работ. Это позволяет укрепить общее состояние дома, избавить жильцов от протечек на долгие годы, полностью возобновить работу сетей. Сегодня такой комплексный ремонт ведется в 32 домах Прикамья.
Всего в Пермском крае за период реализации программы уже отремонтировано больше 1 тыс. домов. В настоящее время работы, в том числе по замене лифтов, ведутся в 444 домах. Еще по 452 разрабатывается проектно-сметная документация. Это задел на следующие годы.
© «Вечерние ведомости»
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