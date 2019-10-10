Пермь: новости дня
16:07 | 11.10.2019
Студенческий театр «17-я скрипка» из Перми готовится представить спектакль на международном конкурсе
«Это замечательная работа молодых актеров, которые – обращаю внимание – являются студентами не театрального, а политехнического вуза, но успевают и учиться, и посвящать время театру. И делают это на высочайшем, совсем не любительском уровне», – подчеркнул заместитель министра культуры Пермского края Александр Лесников, поздравляя ребят после концерта.
Как отметил руководитель программы «Российская студенческая весна» Руслан Кибишев, чаще всего именно технические университеты, где изучаются точные науки, привозят сильные номера: «Может быть, это связано с тем, что ребята более нестандартно мыслят. Где-то порыв души. В основном образовании они заняты точными науками, а здесь душа отдыхает, творчество из нее изливается». Также Руслан Кибишев указал, что «17-я скрипка» является сильным театральным коллективом: «Это коллектив с очень серьезным подходом к проработке, с хорошими режиссерскими находками. И ребята всегда привозят работы на важные темы, работы, затрагивающие очень важные вопросы».
В постановке был задействован весь актерский состав студенческого театра. В этом состоит одна из особенностей «17-й скрипки»: ребята сами выбирают персонажей и текст, через который смогут наиболее точно передать свой замысел. Они перечитали все рассказы Василия Шукшина и приняли решение, какие из них лягут в основу будущего спектакля. В итоге получился спектакль, над которым, как говорят зрители, можно и посмеяться, и поплакать, а потом о многом подумать.
Отметим, театральный коллектив, созданный при ПНИПУ в 2013 году, ежегодно принимает участие в фестивалях всероссийского и международного масштаба. Актеры театра – студенты технических специальностей, будущие строители, дорожники, механики. За прошедшие годы коллектив добился серьезных успехов. Сегодня он многократный обладатель Гран-при и званий лауреата всероссийских и международных фестивалей и конкурсов, в том числе победитель XXVII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», прошедшего в Перми в мае 2019 года.
Напомним, жители Прикамья и других городов Приволжского федерального округа могут посмотреть спектакль «17-й скрипки» и других финалистов на официальном сайте фестиваля «Театральное Приволжье», в разделе «Финалисты» (http://театральноеприволжье.рф/performances). Напомним, в финал конкурса вышел еще один любительский театр из Прикамья – студия «Балаганчик». Все спектакли-финалисты пермяки могут посмотреть ежедневно на телеканале «ВЕТТА 24» до 28 октября включительно.
«Театральное Приволжье» стало одним из самых ярких событий Года театра в Приволжском федеральном округе. Фестиваль объединил более тысячи школьных и студенческих театров ПФО. Старт фестивалю дал в марте полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров, сейчас «Театральное Приволжье» выходит на финишную прямую. Награждение победителей состоится в декабре.
© «Вечерние ведомости»
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