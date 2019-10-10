Пермь: новости дня
13:31 | 11.10.2019
Департамент транспорта Перми внес в гордуму дополнительный пакет документов по тарифному меню
Как пояснили в департаменте транспорта администрации Перми, представленный проект является комплексом тарифных планов, которые будут удобны для различных категорий пассажиров. Одним из нововведений станет появление транспортной карты для нельготных категорий пассажиров.
Предполагается, что она будет как на определенное количество поездок, так и в виде безлимитного проездного с разным периодом действия: от суток до года. Такой вариант будет выгоден для тех, кто часто пользуется услугами общественного транспорта. Максимальный размер скидки может составлять 40%. Изменения предусмотрены и для льготных проездных документов: минимальное количество поездок будет составлять 30 единиц, также появится безлимитный проездной для школьников и студентов.
Напомним, ранее на рассмотрение депутатов Пермской городской Думы был вынесен тариф на проезд в общественном транспорте в размере 26 рублей. Также было предложено предоставление скидки при безналичной оплате проезда в общественном транспорте. По новой методике расчета стоимость разового билета за наличные может составить 26 рублей, за безналичный расчет – 24 рубля.
© «Вечерние ведомости»
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