Опыт развития пермских технопарков заинтересовал российское экспертное сообщество

12:42 | 11.10.2019

10 октября Ассоциация кластеров и технопарков России в лице Андрея Шпиленко и правительство Пермского края в лице министра экономического развития и инвестиций Максима Колесникова подписали соглашение о сотрудничестве в сфере создания и развития на территории промышленных кластеров, технопарков.



Подписание соглашения состоялось на площадке технопарка Morion Digital в рамках стратегической сессии Координационного совета по развитию цифровой экономики Пермского края. Сотрудничество в рамках соглашения направлено в том числе на привлечение инвестиций в Пермский край.



Соглашение предоставляет возможность Пермскому краю взаимодействовать с ассоциацией по вопросам кластерного развития и реализации инвестпроектов в регионе, а также участвовать в мероприятиях с привлечением федеральных экспертов. «Соглашение дает региону возможность получить информацию о других субъектах и практиках. Ассоциация консолидирует информацию со всех технопарков в России. Мы активно включаемся в эту работу, поскольку понимаем, что сектор ИТ по развитию экономики для нас приоритетный. Для нас это еще один вариант для развития этого блока», – отметил Максим Колесников.



В прошлом году уже вступила в силу мера поддержки в виде налоговых льгот как для собственников технопарков, так и для резидентов. Льготная ставка региональной части налога на прибыль для резидентов и управляющих компаний технопарков составляет 13,5%; льготная ставка по налогу на имущество для собственников объектов недвижимости, предоставленных для нужд технопарка, резидентов и УК технопарка составляет 0 и 1,1%.



Министр экономического развития и инвестиций также сообщил, что следующим шагом станет введение льгот для тех компаний, которые работают по упрощенной системе налогообложения. «Мы понимаем, что таких резидентов много. Эту инициативу о предоставлении дополнительных льгот по упрощенной системе налогообложения мы уже внесли в Заксобрание Пермского края – 2% с доходов компании и 7% с разницы доходов и расходов», – пояснил Максим Колесников.



Организатором мероприятия выступило министерство информационного развития и связи Пермского края при поддержке технопарка Morion Digital и «Технопарка Пермь». «Мы уже видим активность резидентов в Перми. Следующим шагом должна стать возможность участия в деятельности технопарков специалистов и компаний из края», – отметил министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин.

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