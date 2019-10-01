В рамках «Пермского открытого университета» состоится дискуссия о будущем языков

18:04 | 10.10.2019

19 октября в 14:00 в Музее современного искусства PERMM состоится седьмая лекция в рамках образовательного проекта «Пермский открытый университет». Тема лекции, которую прочтет доктор филологических наук, профессор Максим Кронгауз, – «Что будет, когда нас не будет: взгляд лингвиста».



Предметом рассмотрения ученого станет конкуренция языков и использование их в разных сферах. На встрече обсудят возможности английского языка и других кандидатов на роль международного языка, влияние научного прогресса на языковую конкуренцию и языковую ситуацию в мире. Также состоится разговор о русском языке в ближайшем и отдаленном будущем.



Вход на лекцию свободный при условии предварительной регистрации: https://permskiy-otkrytyy-univers.timepad.ru/event/1065648/.



Максим Кронгауз – российский лингвист, доктор филологических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета и НИУ «Высшая школа экономики», автор книг «Семиотика, или Азбука общения», «Семантика», «Русский язык на грани нервного срыва», «Самоучитель Олбанского» и др.



Напомним, лекции проекта «Пермский открытый университет» стартовали в Перми 31 августа. Всего запланировано семь выступлений.



«Пермский открытый университет» – проект, созданный Музеем современного искусства PERMM, культурно-рекреационным пространством «Завод Шпагина», Центром по реализации проектов в сфере культуры при поддержке Министерства культуры Пермского края. Это образовательная площадка для широкой аудитории с участием ведущих российских и зарубежных исследователей, специалистов из разных областей знания. Университет принципиально междисциплинарен и доступен для любой аудитории. Главная задача – предложить городу образовательную программу, которая поможет сориентироваться в динамично меняющемся мире. Одной из ключевых тем университета является будущее.

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