Энергетики «Т Плюс» помогли подключить к теплу детский сад в Дзержинском районе Перми

16:14 | 10.10.2019

Специалисты группы эксплуатации №2 ООО «Пермская сетевая компания» Пермского филиала «Т Плюс» помогли решить трудности с отоплением детского сада № 103 в Дзержинском районе. Как показала проведенная проверка, на старте отопительного сезона помещения детских групп не нагревались из-за неполадок с распределением теплоносителя внутри здания.



В ходе подключения социального объекта к теплу выяснилось, что подача тепловой энергии от центрального теплового пункта обеспечена с нормативными показателями, но тепло в детсад не поступает. Как выяснилось, на вводе в здание установлен не промытый фильтр. Устранив неполадку, энергетики смогли повысить качество услуги отопления в части здания.



Между тем, даже с нормативной подачей теплоресурса две группы продолжали оставаться холодными. По рекомендации специалистов энергокомпании потребитель увеличил диаметр элеваторного сопла, и проблема была решена. В настоящее время детсад № 103 обеспечивается отоплением в штатном режиме.



Для оказания консультативной помощи в период запуска тепла энергетики выходили на объект даже в выходные, говорит технический директор – главный инженер ОСП «Пермская» ООО «Пермская сетевая компания» Вячеслав Ермаков: «Мы понимаем, что наладка внутренних сетей в зданиях – не наш контур ответственности, этим должны заниматься обслуживающие организации. Однако в ситуации, когда замерзали дети, энергетики не могли остаться в стороне. Поэтому наладку теплопринимающей установки социального объекта проводил лично руководитель группы эксплуатации №2 «Пермской сетевой компании» Сергей Агеев».



Всего в Перми «Т Плюс» обеспечивает подачу тепла в 245 детских садов, 160 школ и 247 учреждений здравоохранения. Также теплоноситель подается в 182 средне-специальных и высших учебных заведения и 22 культурных центра. В зоне ответственности энергетиков находится теплоснабжение 5320 многоквартирных домов и 1752 прочих потребителей краевой столицы.

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